Avusturya’dan Türkiye’ye silah ambargosu

Avusturya Parlamentosu, oybirliğiyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması yönünde karar aldı.



Avusturya’nın kararını Yeşiller Partisi vekili Berivan Aslan kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Berivan, parlamentodaki 6 partinin ortak kararıyla hazırlanan kararnamenin oybirliğiyle kabul edildiğini ifade etti.

​Avusturya Parlamentosu’nda bulunan DPT, OVP, FPÖ, Yeşiller, Neos ve Team Stronach partilerinin ortak hazırladıkları karar tasarısı, Türkiye’ye silah ihracat lisansının reddedilmesini içeriyordu.



​Tasarıya gerekçe olarak, terörle mücadele adı altında gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve muhaliflere karşı başlatılan operasyonlar, darbe girişiminin ardından binlerce kişinin görevden alınması ve sivillerin askeri operasyonlarda hayatını kaybetmesi gösterilmişti.







