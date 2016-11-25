Avusturya’dan Türkiye’ye silah ambargosu

Avusturya Parlamentosu, oybirliğiyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması yönünde karar aldı.
Avusturya’nın kararını Yeşiller Partisi vekili Berivan Aslan kişisel Twitter hesabından duyurdu.
Berivan, parlamentodaki 6 partinin ortak kararıyla hazırlanan kararnamenin oybirliğiyle kabul edildiğini ifade etti.
Avusturya Parlamentosu’nda bulunan DPT, OVP, FPÖ, Yeşiller, Neos ve Team Stronach partilerinin ortak hazırladıkları karar tasarısı, Türkiye’ye silah ihracat lisansının reddedilmesini içeriyordu.
Tasarıya gerekçe olarak, terörle mücadele adı altında gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve muhaliflere karşı başlatılan operasyonlar, darbe girişiminin ardından binlerce kişinin görevden alınması ve sivillerin askeri operasyonlarda hayatını kaybetmesi gösterilmişti.