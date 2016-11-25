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Avusturya’dan Türkiye’ye silah ambargosu

Kararı, Yeşiller Partisi vekili Berivan Aslan duyurdu

25 Kasım 2016 00:13

Avusturya Parlamentosu, oybirliğiyle Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması yönünde karar aldı.

Avusturya’nın kararını Yeşiller Partisi vekili Berivan Aslan kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Berivan, parlamentodaki 6 partinin ortak kararıyla hazırlanan kararnamenin oybirliğiyle kabul edildiğini ifade etti.
​Avusturya Parlamentosu’nda bulunan DPT, OVP, FPÖ, Yeşiller, Neos ve Team Stronach partilerinin ortak hazırladıkları karar tasarısı, Türkiye’ye silah ihracat lisansının reddedilmesini içeriyordu.

​Tasarıya gerekçe olarak,  terörle mücadele adı altında gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve muhaliflere karşı başlatılan operasyonlar, darbe girişiminin ardından binlerce kişinin görevden alınması ve sivillerin askeri operasyonlarda hayatını kaybetmesi gösterilmişti.



 

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