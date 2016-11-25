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Mili Savunma Bakanı: Avusturya'nın silah ambargosu bizi etkilemez ama kulağımıza küpe olsun

"TSK'ya 286 bin başvuru yapıldı bu da halkımızın gösterdiği teveccühün çok güzel bir göstergesidir"

25 Kasım 2016 15:52

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Avusturya'nın Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulama kararına tepki göstererek "Türkiye hiçbir zaman çatışmayı ve gerilimi savunan bir ülke değildir. Bizim prensibimiz yurtta sulh cihanda sulhtur. Bizi etkilemez ama kulağımıza da küpe olsun" dedi.

Aselsan'ı ziyaret eden Milli Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan 286 bin başvuru için 'Guru verici' olduğunu söyledi."Uzman çavuş, sözleşmeli er ve erbaşla  ilgili 19 bin kişilik kadroya şu ana kadar 134 bin müracaat oldu" diyen Bakan Işık "Yine subay,  astsubay ve askeri okul öğrencileri için 11 bin kişilik kadroya da şu ana kadar  152 bin başvuru oldu. Bu, TSK'ya halkımızın gösterdiği teveccühün çok güzel bir  göstergesi." diye konuştu.

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Mili Savunma BakanıFikri Işıksilah ambargosuAvusturya

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