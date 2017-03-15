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Kültür-Sanat

Türkiye-Avrupa gerilimi sanatı vuruyor; Alman sanatçı Ulay da etkinliğini iptal etti

Performans sanatçısı Ulay, Pera Müzesi’nde bir konuşma gerçekleştirecekti

15 Mart 2017 17:23

Alman performans sanatçısı Ulay, Pera Müzesi’nde gerçekleştireceği konuşmayı iptal etti.

İstanbul’daki Pera Müzesi’nde devam eden “Balkanlardan Gelen Soğuk Hava” sergisi kapsamında, sergide eseri yer alan sanatçılardan Ulay 17 Mart’ta Pera Müzesi’nde bir konuşma gerçekleştirecekti. Sergi küratörleri Alenka Gregorič ve Ali Akay’ın katılacakları konuşma, sanatçının sergide yer alan “Sanatın Suça Dair Bir Yanı Vardır” performansı üzerine odaklanacaktı.

Bugün Pera Müzesi’nin resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre Ulay, “son dönemde Türkiye ile Avrupa arasında diplomatik açıdan yaşanan sıkıntılı atmosferden duyduğu kişisel endişe” sebebiyle konuşmasını iptal etti.

60'ların sonları ile 70'lerde en aktif yıllarını yaşayan Ulay, bugün daha çok kendisi gibi performans sanatçısı olan eski sevgilisi Marina Abramoviç'le birlikte çalıştığı dönemde ortaya koyduğu performanslarla tanınıyor.

Marina ve Ulay 30 yıl sonra karşılaştılar

Geçmişte tutkulu bir aşk yaşayan Marina Abramovic ve Ulay ayrılıklarının üzerinden geçen 30 yılın ardından, geçen yıl ilk kez karşılaşmışlardı. Ulay, Abramovic'in karşına sürpriz bir şekilde çıkmış ve çift derin bir sessizlikle birbirlerini izlemişlerdi.

Marina Abramovic ve Ulay 1970'li yıllarda tutkulu bir aşka adım attılar. Beraber, ev olarak hissettikleri bir karavanda ilişkilerini sürdürdüler. İlişkileri ona erdiğinde ise ilginç bir karar verdiler. İkisi de Çin Seddi'nin karşı uçlarından seddin ortasına doğru yürüyüp ortada buluşacaklardı. Gizemli, tutkulu ve güçlü bir ilişkinin muhteşem ve romantik sonuydu. Birbirlerini en son o zaman görmüşlerdi. 30 yıl sonra, New York'taki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen "Sanatçı Aramızda" etkinliğinde, Marina ve hayranları bir dakikalık sessizlik yaşadılar. Ulay'ın açılış gecesine geldiğinden Marina'nın haberi yoktu.

İşte o anlar:

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