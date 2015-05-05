Türkiye Avrupa birincisi



Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi’ne bağlı Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi (OBS) tarafından bugün yayımlanan verilere göre, 2014 yılında Avrupa çapında Avrupa yapımı film seyretme oranı yüzde 33,6'lık oranla rekor düzeye ulaştı. OBS’nin veri toplamaya başladığı 1996 yılından bu yana Avrupa yapımı filmlerin Avrupa sinema pazarındaki payı bu düzeyde kaydedilmemişti. Avrupa filmlerinin pazar payının artması ABD yapımı filmlerin pazar payının azaldığı anlamına geliyor. ABD yapımı filmlerin Avrupa pazarındaki payı 2010 yılında yüzde 68, 2013 yılında ise yüzde 69 olarak kaydedilmişti.

Yerli yapım filmlerde Türkiye birinci

Yerli yapım filmlerin en çok seyredildiği Avrupa ülkesi geçen yıl da Türkiye oldu. Türkiye’de yerli yapım filmlerin pazar payı 2013 yılında yüzde 47 olarak kaydedilmişti. Bu oran geçen yıl yüzde 58’e çıktı. Türkiye’yi bu alanda Fransa (yüzde 44), Finlandiya (yüzde 28,1), İtalya (yüzde 27,8) ve Danimarka (yüzde 27,3) izliyor.

Yerli yapım filmlerin pazar payındaki artışa rağmen geçen yıl da Avrupa pazarında aslan payını Hollywood yapımı dev bütçeli prodüksiyonlar kaptı. Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede 2014 yılında sinemada en çok seyredilen film 22 milyon 659 bin 287 adetlik bilet satışıyla “Hobbit: Beş Ordunun Savaşı” oldu. Bu filmi sırasıyla “Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1” (20 milyon 97 bin 495), “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2” (17 milyon 500 bin 829) ve “Wall Street Kurdu” (17 milyon 139 bin 295) izledi. Türkiye'de “Sürpriz Damatlar” adıyla vizyona giren Fransız yapımı “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu” adlı film ise 17 milyon 98 bin adet sinema biletiyle aynı dönemde AB'de en çok seyredilenler listesinde 5’inci sırada yer aldı.

ABD yapımı filmlere rağbet azaldı

İstatistikler, bu rakamlara rağmen son yıllarda dev bütçeli ABD yapımı filmlerin eskisi kadar seyredilmediğini gösteriyor. James Bond serisinin son bölümü “Skyfall” için 2012 yılında Avrupa’da 42,7 milyon sinema bileti satılmıştı. “Harry Potter ve Ölüm Yadigârları – Bölüm 2” için 2011 yılında 38 milyon, “Avatar” için de 2010 yılında 51,9 milyon adet sinema bileti satıldığı açıklanmıştı.

OBS verileri, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke ele alındığında kıtada en fazla sinema bileti satılan ülkenin Fransa olduğunu gösteriyor. Fransa’da 2014 yılında 208 milyon 400 bin adet sinema bileti satıldı. Bu satıştan 1 milyar 250 milyon euro gişe hasılatı elde edildi. Bu alanda Fransa’yı sırasıyla Rusya (176 milyon 100 bin bilet – 42 milyar ruble), Birleşik Kraliyet (157 milyon 500 bin bilet - 1 milyar 83 milyon pound), Almanya (121 milyon 700 bin bilet – 1 milyar 23 milyon euro), İtalya (99 milyon 300 bin bilet– 646 milyon euro), İspanya (87 milyon 400 bin bilet – 507 milyon euro) ve Türkiye (61 milyon 400 bin bilet) izledi. Türkiye bu rakam ve 655 milyon lira gişe hasılatıyla geçen yıl yeni bir rekora imza attı.