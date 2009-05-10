'Türkiye artık lider bir ülke'

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, "Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın trafiğine bir bakın. İnanılmaz baş döndürücü. Bütün bu ziyaretler Türkiye'nin artık lider bir ülke olduğunu gösteriyor"dedi.



Özak, Bayburt Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partilerde bir başarı varsa bu başarının teşkilatların başarısı olduğunu belirtti.



AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde Adnan Menderes'ten sonra oyunu yükselterek ikinci defa iktidara geldiğini söyleyen Özak, "AK Parti bu kadar büyük başarılara imza atmışsa burada teşkilatları, yani sizleri bir numaraya koymak lazım. Tayyip Bey, bakanlar kurulu, milletvekilleri ve sizleri bir kalp olarak düşünürsek, bu kalbi besleyen damarlar, atardamarlar, toplardamarlar teşkilatlardır. Bunlar olmazsa yapılan hizmetler saygıya değer, takdire değer olmaz. Onun için kıymetini biliyoruz ve 'gerçek patron halkımızdır' diyoruz" şeklinde konuştu.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini kongrelere gönderdikten sonra çalışmalar hakkında sorular sorduğunu, bilgiler istediğini ifade eden Özak, "Bize 'salonda kaç kişi vardı, kaçı bayandı, coşku ve heyecan var mıydı, adayların konuşmaları nasıldı' diye soracak. Ben de 'Bayburt dimdik ayakta, çok iyi bir çalışma var' şeklinde anlatacağım" dedi.



"2 metrekarelik ve 4 metrelik kefenle toprağın altına gireceğiz" diyen Özak, "Hep bunu bileceğiz ve bu ilkelerle çalışacağız. O zaman önümüzde kimse duramaz. Biz halka hizmet için geldik. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu biliyor ve insana hizmet için takım ruhu oluşturup ortak akıl kullanmanın gereğini yapıyoruz" diye konuştu.



Bakan Özak, demokrasi açısından çok şanslı olunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa, yurt bütünlüğümüz varsa, şehit kanlarıyla bu topraklar sulanmışsa bunu atalarımıza, dedelerimize borçluyuz. Demokraside bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Demokrasilerde çok şehit verdik. Menderes, arkadaşları ve çok insan acı çekti demokrasi yolunda. Ama bugün geldiğimiz noktada bizler çok rahat bir şekilde demokrasi adına seçimler, kampanyalar yapabiliyoruz. İşte bu demokratik ortamda, demokrasinin çıtasını yükseltmek, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu emrini yerine getirmek için biz dimdik durmak zorundayız. Trabzon'da bir rüzgar estiği zaman siz burada hissediyorsanız, siz burada soğuktayken biz Trabzon'da üşüyoruz ilkesiyle hizmet ve çalışmaiçerisindeyiz."



Bayburt'ta üniversitenin kurulmasının, kentin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasını sağlayacağına işaret eden Özak, "Buraya geldikten sonra esnafla çay içerken, Bayburt milletvekili ve yetkililerle sohbet ederken neredeyse ceketimiz de elimizden gidecekti. Gençlik merkezi, suni çim saha ve Demirözü Spor Salonu'nun düzenlenmesi sözünü veriyoruz" dedi.



Özak, gençlerle çok çalışarak hedefledikleri lider ülke konumuna ulaşmak için destek ve dua istediğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Sayın Başbakanımız bana bu görevi tevdi ederken, 'Faruk Bey, çok önemli bir görevin var. Sporu önemseyin ama daha önemlisi Türkiye'de 28 yaş altı 36 milyonu aşkın gencimiz var. Bu, dünyada olmayan beşeri bir sermayedir. Ama büyük de bir sorumluluğunuz var. Milli ve manevi değerlere bağlı, geçmişiyle övünen, bugünüyle barışık, bilim ve teknolojiyi kullanan, kendi kültürünü özümsemiş, diğer kültürleri zenginlik sayan bir gençlik hedefimizdir' dedi. İşte, Mehmet Akif'in hedefi olan 'Asım'ın nesli' bizim de hedefimiz."



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada lider bir ülke konumunda bulunduğunu anlatan Özak, "Bu coğrafyada artık Türkiye'nin haberi olmadan kuş uçmayacak, enerji yönetilmeyecek. İslam Konferansı'nda lider bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın trafiğine bir bakın. İnanılmaz baş döndürücü. Bütün bu ziyaretler Türkiye'nin artık lider bir ülke olduğunu gösteriyor" dedi.



Bakan Özak, annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü de kutladı.



Konuşmasının ardından kongre salonundan ayrılan Özak, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü ziyaret etti, Gençosman Stadı'nda incelemelerde bulundu.



Duble yol temel atma töreni



Özak, daha sonra Yolaltı köyü mevkisindeki Bayburt-Gümüşhane ve Bayburt-Erzurum duble yol temel atma törenine geçti.



Özak, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



"Bayburt il sınırları içerisinde, Gümüşhane il hududundaki bölünmüş yol yapımı çalışması 16.8 kilometre ve Bayburt-Erzurum arasındaki bölünmüş yol çalışması 14.3 kilometre uzunluğundadır. Bu yollarla medeniyeti, teknolojiyi ve hizmeti yurdun her köşesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu yolların yapımıyla mevcut yolları, bölünmüş yol haline getirirken aynı zamanda yolun kalitesi ve konforunun da arttırılması amaçlanmaktadır. Tüm Türkiye'de son yıllarda ciddi şekilde hız verilen ve ülkemizi yüksek standartlı yollarla ağ gibi örmeyi amaçlayan yol projelerinden olan Bayburt ili bölünmüş yol projelerinin Bayburt'un gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkıda bulunacağına inanıyoruz."



Buradaki tören, yol çalışmalarının kurdele kesilip başlatılmasıyla sona erdi.

