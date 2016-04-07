Türkiye Araştırmacılar Derneği ile "İlham Yolculuğu" başlıyor...

Kamuoyu ve pazar araştırması şirketlerinin ekonomik ve sosyal alandaki çalışmalarını destekleyen Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) düzenlediği ana teması “İlham Yolculuğu” olan 19. Araştırma Zirvesi bu yıl, 26-27 Nisan’da Condrad Otel’de gerçekleşecek.
TÜAD, 19. Araştırma Zirvesi’nde bu yıl stratejiye ilham veren, inovasyona yol açan içgörüler üreterek bir katma değer yaratma süreci olan araştırmanın, "Veri" ve "veri kaynakları"nın birleşmesi aşamasındaki sinerji yolculuğu ele alınacak. “Sürdürülebilir Markalar İçin İlham Dediğimiz Araştırmanın Ta Kendisi” paneli ile ilham verecek olan zirvede, ürün, hizmet, pazar dinamikleri ve teknolojideki dönüşüme bağlı olarak dijitalleşen tüketici taleplerinin analizi konuları da masaya yatırılacak.
“Büyük Veri”yi anlamlı hale getiren araştırmacıların ve veri bilimcilerin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken rakamların açıklanacağı TÜAD, 19. Araştırma Zirvesi’nin moderatörü gazeteci, yazar Fatoş Karahasan. Zirvede yer alan birbirinden değerli konuşmacıları arasında, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Türk Tarih Profesörü İlber Ortaylı, BiTaksi CEO’su Nazmi Salur, TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın da yer alıyor. All About People, Yönetim Danışmanı ve Eğitmeni Candan Schabio’nun “Genç Olmak Ne Demek Gerçekten Biliyor muyuz?” ve ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener Girişken’nin gerçekleştireceği "Nöropazarlama ile Mutlu Alışveriş(çi)ler" sunumu da zirve programın da yer alıyor.
Zirvenin program takvimi şöyle:
26 Nisan Salı
Dr. Fatoş Karahasan - Capital ve Start Up Dergileri Köşe Yazarı / Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Hoş Geldiniz, İlham Verdiniz...
Fulya Durmuş, TÜAD Başkanı / GfK Özel Araştırmalar Genel Müdürü
Bir Çayla Ne Kadar Uzağa Gidebilirsiniz?
Yavuz Sütlüoğlu, Çaytaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı
Modern Dünyada 3.5 Milyar Yıllık Ar-Ge Ürünü: İnsan Beyni
Prof. Dr. Sinan Canan, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi / Beyin Bilimsel Kurul Başkanı
NIELSEN: Dijital Dünyada Alışverişçinin Yolculuğu
Didem Şekerel Erdoğan- Nielsen, Satış Etkinliği ve Tüketici Araştırmaları Direktörü
Duygu Keçelioğlu- Coca-Cola Araştırma Departmanı Lideri
Tüketici Araştırmaları Girişimcilerin Başarısını Nasıl Etkiliyor?
Nazım Salur, BiTaksi CEO
Yerinde ve Dozunda Araştırma
Güven Borça, Marka Danışmanı
Cihan Kırımlı, Brandmark Kurucu Ortak
Emel Göker, Happy People Project Kurucu Ortak
PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA: Araştırmaların Gelecekteki Vazgeçilmez Kaynağı: Türkçe Metin Analitiği
(Kadına Yönelik Şiddetin Verisi & Analizi)
Dr. Süleyman Demirci, Perspektif Strateji Araştırma - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü
Doç. Dr. İsmail Dinçer Güneş, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Girişimcilikte Modası Geçmeyen Kurallar
Sina Afra, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Bilecik, Index Grup Şirketleri İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Panel: Sürdürülebilir Markalar İçin İlham Dediğimiz
Araştırmanın Ta Kendisi
Semra Sevinç, Sürdürülebilirlik Akademisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi
Işıl Arıdağ, Unite İletişim Yürütme Kurulu Başkanı, İda - İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Bengi Vargül, TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü, KİD Başkanı
Birleşen Noktaların Gösterdikleri
Serdar Kuzuloğlu, Gazeteci Yazar, Tv Programcısı, Yeni Nesil Yaşam Uzmanı
27 Nisan Çarşamba
25. Yıl Plaket Takdimi
Yetenek Nasıl Gelişir?
Dr. Özgür Bolat, Eğitim Bilimci - Yazar
Genç Olmak Ne Demek Gerçekten Biliyor muyuz?
Candan Schabio, All About People, Yönetim Danışmanı ve Eğitmen
Nasıl "iyi"leşebiliriz?
Doğan Akın, T24 Genel Yayın Yönetmeni
GfK: İlham Yolculuğu; Kültürden Kültüre Ortak Yaklaşımı Belirlemek
Özgür Kurtuldu, GfK Türkiye Pazar Fırsatları ve İnovasyon Yöneticisi
Özlem Batırel Karataş, Arçelik Pazar Araştırma Sorumlusu
Araştırmada Altın Oran
Kayhan Şardan, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Toygun Yılmazer, TBWA İstanbul - Stratejiden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı
Melda Barkın, Leo Burnett CEO
THINKNEURO - Nöropazarlama ile Mutlu Alışveriş(çi)ler
Nihan Şahan Eren, Unilever Kıdemli Tüketici ve Pazar Araştırmaları Müdürü, Türkiye & İsrail
Dr. Yener Girişken, ThinkNeuro- CEO I NMSBA Türkiye Başkanı I Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Türkiye'nin İktisadi, Sosyal Tarihi İçin Veriler
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk Tarih Profesörü
Siz Hiç Sıfır Parayla Yola Çıkan Bir Girişimci Gördünüz mü?
Gamze Cizreli, Big Chefs Kurucu
Markalar Fısıldıyor: Dijital Vaka Kütüphanesi ile Pazarlamayı Yaşayarak Öğrenin
Prof. Dr. Nükhet Vardar, El İzi İletişim Danışmanlık Kurucu
Murat Çolakoğlu, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı
Nuri Çolakoğlu, NMC Televizyonculuk Reklamcılık Yönetim Kurulu Başkanı
Uçuruma Bakma Cesaretini Göstermek
Şule Kutlay, Kutlay Pazarlama ve İletişim Danışmanlığı Kurucusu
Alper Hasanoğlu - Psikiyatr, Psikoterapist, Yazar
Hayat Bir Yolculuktur
Şebnem Eser Akarsu, Sacred7 Travel Kurucu