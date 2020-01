Türkiye Araştırmacılar Derneği ile "İlham Yolculuğu" başlıyor...

Kamuoyu ve pazar araştırması şirketlerinin ekonomik ve sosyal alandaki çalışmalarını destekleyen Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) düzenlediği ana teması “İlham Yolculuğu” olan 19. Araştırma Zirvesi bu yıl, 26-27 Nisan’da Condrad Otel’de gerçekleşecek.

TÜAD, 19. Araştırma Zirvesi’nde bu yıl stratejiye ilham veren, inovasyona yol açan içgörüler üreterek bir katma değer yaratma süreci olan araştırmanın, "Veri" ve "veri kaynakları"nın birleşmesi aşamasındaki sinerji yolculuğu ele alınacak. “Sürdürülebilir Markalar İçin İlham Dediğimiz Araştırmanın Ta Kendisi” paneli ile ilham verecek olan zirvede, ürün, hizmet, pazar dinamikleri ve teknolojideki dönüşüme bağlı olarak dijitalleşen tüketici taleplerinin analizi konuları da masaya yatırılacak.

“Büyük Veri”yi anlamlı hale getiren araştırmacıların ve veri bilimcilerin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çeken rakamların açıklanacağı TÜAD, 19. Araştırma Zirvesi’nin moderatörü gazeteci, yazar Fatoş Karahasan. Zirvede yer alan birbirinden değerli konuşmacıları arasında, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra, Türk Tarih Profesörü İlber Ortaylı, BiTaksi CEO’su Nazmi Salur, TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın da yer alıyor. All About People, Yönetim Danışmanı ve Eğitmeni Candan Schabio’nun “Genç Olmak Ne Demek Gerçekten Biliyor muyuz?” ve ThinkNeuro CEO’su Dr. Yener Girişken’nin gerçekleştireceği "Nöropazarlama ile Mutlu Alışveriş(çi)ler" sunumu da zirve programın da yer alıyor.

Zirvenin program takvimi şöyle:

26 Nisan Salı

Dr. Fatoş Karahasan - Capital ve Start Up Dergileri Köşe Yazarı / Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hoş Geldiniz, İlham Verdiniz...

Fulya Durmuş, TÜAD Başkanı / GfK Özel Araştırmalar Genel Müdürü

Bir Çayla Ne Kadar Uzağa Gidebilirsiniz?

Yavuz Sütlüoğlu, Çaytaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı

Modern Dünyada 3.5 Milyar Yıllık Ar-Ge Ürünü: İnsan Beyni

Prof. Dr. Sinan Canan, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi / Beyin Bilimsel Kurul Başkanı

NIELSEN: Dijital Dünyada Alışverişçinin Yolculuğu

Didem Şekerel Erdoğan- Nielsen, Satış Etkinliği ve Tüketici Araştırmaları Direktörü

Duygu Keçelioğlu- Coca-Cola Araştırma Departmanı Lideri



Tüketici Araştırmaları Girişimcilerin Başarısını Nasıl Etkiliyor?

Nazım Salur, BiTaksi CEO



Yerinde ve Dozunda Araştırma

Güven Borça, Marka Danışmanı

Cihan Kırımlı, Brandmark Kurucu Ortak

Emel Göker, Happy People Project Kurucu Ortak

PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA: Araştırmaların Gelecekteki Vazgeçilmez Kaynağı: Türkçe Metin Analitiği

(Kadına Yönelik Şiddetin Verisi & Analizi)

Dr. Süleyman Demirci, Perspektif Strateji Araştırma - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

Doç. Dr. İsmail Dinçer Güneş, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Girişimcilikte Modası Geçmeyen Kurallar

Sina Afra, Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Erol Bilecik, Index Grup Şirketleri İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı



Panel: Sürdürülebilir Markalar İçin İlham Dediğimiz

Araştırmanın Ta Kendisi

Semra Sevinç, Sürdürülebilirlik Akademisi Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

Işıl Arıdağ, Unite İletişim Yürütme Kurulu Başkanı, İda - İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Bengi Vargül, TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü, KİD Başkanı

Birleşen Noktaların Gösterdikleri

Serdar Kuzuloğlu, Gazeteci Yazar, Tv Programcısı, Yeni Nesil Yaşam Uzmanı

27 Nisan Çarşamba

25. Yıl Plaket Takdimi

Yetenek Nasıl Gelişir?

Dr. Özgür Bolat, Eğitim Bilimci - Yazar



Genç Olmak Ne Demek Gerçekten Biliyor muyuz?

Candan Schabio, All About People, Yönetim Danışmanı ve Eğitmen



Nasıl "iyi"leşebiliriz?

Doğan Akın, T24 Genel Yayın Yönetmeni

GfK: İlham Yolculuğu; Kültürden Kültüre Ortak Yaklaşımı Belirlemek

Özgür Kurtuldu, GfK Türkiye Pazar Fırsatları ve İnovasyon Yöneticisi

Özlem Batırel Karataş, Arçelik Pazar Araştırma Sorumlusu

Araştırmada Altın Oran

Kayhan Şardan, Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Toygun Yılmazer, TBWA İstanbul - Stratejiden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı

Melda Barkın, Leo Burnett CEO

THINKNEURO - Nöropazarlama ile Mutlu Alışveriş(çi)ler

Nihan Şahan Eren, Unilever Kıdemli Tüketici ve Pazar Araştırmaları Müdürü, Türkiye & İsrail

Dr. Yener Girişken, ThinkNeuro- CEO I NMSBA Türkiye Başkanı I Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Türkiye'nin İktisadi, Sosyal Tarihi İçin Veriler

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk Tarih Profesörü

Siz Hiç Sıfır Parayla Yola Çıkan Bir Girişimci Gördünüz mü?

Gamze Cizreli, Big Chefs Kurucu

Markalar Fısıldıyor: Dijital Vaka Kütüphanesi ile Pazarlamayı Yaşayarak Öğrenin

Prof. Dr. Nükhet Vardar, El İzi İletişim Danışmanlık Kurucu

Murat Çolakoğlu, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı

Nuri Çolakoğlu, NMC Televizyonculuk Reklamcılık Yönetim Kurulu Başkanı

Uçuruma Bakma Cesaretini Göstermek

Şule Kutlay, Kutlay Pazarlama ve İletişim Danışmanlığı Kurucusu

Alper Hasanoğlu - Psikiyatr, Psikoterapist, Yazar

Hayat Bir Yolculuktur

Şebnem Eser Akarsu, Sacred7 Travel Kurucu