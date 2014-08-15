Türkiye Araştırmacılar Derneği, anket şirketlerine inceleme başlattı

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) anket şirletlerinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ‘algı operasyonu’ yaptığı iddiasına yönelik inceleme başlattı.

Anket şirketlerinin Tayyip Erdoğan’ın oy oranlarını yüksek göstererek seçmenlerin oy kullanma tercihlerini etkilediği iddiasını değerlendiren TÜAD incelemesinde açıklanan seçim tahminlerinin dayandığı araştırmaların finansmanını yapan kuruluş, örneklem planı, araştırma proje ekibi, saha çalışmasının zamanı, saha çalışması uygulama sistemi, kamuoyuna açıklandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve saha çalışması verilerinin kontrolü gibi temel araştırma süreçlerini ele alacak.

TÜAD tarafından yapılan açıklama şöyle:

TÜAD, araştırmada bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin önemine inanır. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kamuoyundan gelen soru, yorum ve iddiaları bu çerçevede değerlendiren TÜAD Yönetim Kurulu, yayınlanan seçim tahminleri ile ilgili bir inceleme başlatma kararı aldı.

İnceleme kapsamında, Türkiye Araştırmacılar Derneği tüzel kişi üyesi olmadıkları için TÜAD’ın profesyonel ve etik kurallarına tabi olmak zorunda bulunmayan firmaların açıkladığı tahminler yer alacak. TÜAD’ın bu firmalar üzerinde doğrudan bir yaptırım gücü olmaması nedeniyle incelemeler gönüllülük esasına göre yapılacak. İncelemelerde açıklanan seçim tahminlerinin dayandığı araştırmaların finansmanını yapan kuruluş, örneklem planı, araştırma proje ekibi, saha çalışmasının zamanı, saha çalışması uygulama sistemi, kamuoyuna açıklandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve saha çalışması verilerinin kontrolü gibi temel araştırma süreçleri, ESOMAR profesyonel standartları ve TÜAD’ın Güvenilir Araştırma Belgesi kuralları çerçevesinde değerlendirilecek. İnceleme için deneyimli ve bağımsız uygulamacı ve akademisyenlerden bir ekip oluşturuldu.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.