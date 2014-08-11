Köşk seçimlerinde en doğru tahmini hangi araştırma şirketi yaptı?

Recep Tayyip Erdoğan, halk oyuyla seçilen Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı olurken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yapılan anketlerde, sonuçlara en çok yaklaşan araştırma şirketi Andy-Ar oldu. Andy-Ar yaptığı son ankette yüzde 51,8 oranında oy alan Erdoğan için yüzde 53, yüzde 38,5 oy oranına ulaşan Ekmeleddin İhsanoğlu için yüzde 37,9 ve yüzde 9,8 oranında oy alan Selahattin Demirtaş’ın yüzde 9,1 oy oranında oy alacağını tahmin etmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alırken, çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ikinci, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da üçüncü sırada yer almıştı.

Andy-Ar’ın yaptığı ankete katılanların yüzde 53’ü Başbakan Erdoğan’a, yüzde 39,1’, İhsanoğlu’na ve yüzde 9,1’i de Demirtaş oy vereceğini söylemişti.

KONDA’nın araştırmasına göre, Erdoğan yüzde 57, İhsanoğlu yüzde 34 ve Demirtaş yüzde 9 oya sahipti.

A&G son anketinde Erdoğan yüzde 55,1, İhsanoğlu yüzde 33,3 ve Demirtaş yüzde 11,6 oy alacağını tahmin etmişti.

Tayyip Erdoğan’ın yüzde 55,7 oranında oy alabileceğini öne süren Anar, İhsanoğlu için yüzde 36,4 ve Demirtaş için de yüzde 7,9 oy oranını açıklamıştı.

Metropoll de yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Erdoğan yüzde 49,7 oy oranıyla birinci tura barajı aşamazken, ikinci sırada İhsanoğlu yüzde 41,4 ve Demirtaş yüzde 8,9 oy oranına sahip olduğunu saptamıştı.

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan için yüzde 58,2 oy oranı ile en yüksek oy oranını söyleyen Konsensus araştırma şirketi, İhsanoğlu’nun yüzde 30,3 ve Demirtaş’ın yüzde 11,5 oy alacağını tahmin etmişti.