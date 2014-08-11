T24 LogoT24 Logo
Gündem

Köşk seçimlerinde en doğru tahmini hangi araştırma şirketi yaptı?

Erdoğan'ın yüzde 51,8, İhsanoğlu'nun yüzde 38,5 ve Demirtaş'ın yüzde 9,8 oy oranına ulaştığı seçimler öncesi yapılan anketlerde sonuçlara en çok yaklaşan araştırma şirketi belli oldu

11 Ağustos 2014 00:52

Recep Tayyip Erdoğan, halk oyuyla seçilen Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı olurken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yapılan anketlerde, sonuçlara en çok yaklaşan araştırma şirketi Andy-Ar oldu. Andy-Ar yaptığı son ankette yüzde 51,8 oranında oy alan Erdoğan için yüzde 53, yüzde 38,5 oy oranına ulaşan Ekmeleddin İhsanoğlu için yüzde 37,9 ve yüzde 9,8 oranında oy alan Selahattin Demirtaş’ın yüzde 9,1 oy oranında oy alacağını tahmin etmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada yer alırken, çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ikinci, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da üçüncü sırada yer almıştı.

Andy-Ar’ın yaptığı ankete katılanların yüzde 53’ü Başbakan Erdoğan’a, yüzde 39,1’, İhsanoğlu’na ve yüzde 9,1’i de Demirtaş oy vereceğini söylemişti.

KONDA’nın araştırmasına göre, Erdoğan yüzde 57, İhsanoğlu yüzde 34 ve Demirtaş yüzde 9 oya sahipti.

A&G son anketinde Erdoğan yüzde 55,1, İhsanoğlu yüzde 33,3 ve Demirtaş yüzde 11,6 oy alacağını tahmin etmişti.

Tayyip Erdoğan’ın yüzde 55,7 oranında oy alabileceğini öne süren Anar, İhsanoğlu için yüzde 36,4 ve Demirtaş için de yüzde 7,9 oy oranını açıklamıştı.

Metropoll de yaptığı Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Erdoğan yüzde 49,7 oy oranıyla birinci tura barajı aşamazken, ikinci sırada İhsanoğlu yüzde 41,4 ve Demirtaş yüzde 8,9 oy oranına sahip olduğunu saptamıştı.

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan için yüzde 58,2 oy oranı ile en yüksek oy oranını söyleyen Konsensus araştırma şirketi, İhsanoğlu’nun yüzde 30,3 ve Demirtaş’ın yüzde 11,5 oy alacağını tahmin etmişti. 

ETİKETLER

seçimcumhurbaşkanlığıköşkanketaraştırma şirketikondaandyarkonsensusmetropollanar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24