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KONDA Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminlerini açıkladı, işte sonuçlar

İşte KONDA'nın, 2-3 Ağustos günlerinde yaptığı son araştırmaya dayanan tahminleri...

07 Ağustos 2014 14:35

Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, ilk turu 10 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminlerini açıkladı. KONDA, yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,6 olarak duyurduğu son araştırmasına dayandırdığı oy oranlarına ilişkin tahminlerini, Tayyip Erdoğan için yüzde 57, Ekmeleddin İhsanoğlu için yüzde 34, Selahattin Demirtaş için de yüzde 9 olarak açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ile Genel Müdür Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA Araştırma Şirketi, 30 ile bağlı 155 mahalle ve köyde 2 bin 720 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere dayalı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. KONDA'nın internet sitesinde (konda.com.tr) yayımlanan (7 Ağustos 2014) sonuçlar aynen şöyle:

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