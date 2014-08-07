KONDA Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminlerini açıkladı, işte sonuçlar

Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden KONDA, ilk turu 10 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tahminlerini açıkladı. KONDA, yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 2,6 olarak duyurduğu son araştırmasına dayandırdığı oy oranlarına ilişkin tahminlerini, Tayyip Erdoğan için yüzde 57, Ekmeleddin İhsanoğlu için yüzde 34, Selahattin Demirtaş için de yüzde 9 olarak açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem ile Genel Müdür Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA Araştırma Şirketi, 30 ile bağlı 155 mahalle ve köyde 2 bin 720 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelere dayalı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. KONDA'nın internet sitesinde (konda.com.tr) yayımlanan (7 Ağustos 2014) sonuçlar aynen şöyle: