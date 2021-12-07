Türkiye, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı hibe etti

Türk Devletleri Teşkilatı adına Burkina Faso ve Togo'ya yapılacak olan aşı desteğine Türkiye'den 200 bin doz Sinovac aşısı hibe edildi. İlk kargo uçağı bugün yola çıktı.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı, Türk Devletleri Teşkilatı adına Afrika ülkelerine aşı hibesi yapılacağını açıkladı. Türkiye'nin, Covid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya önem verdiği ve Türk Devletleri Teşkilatı'na Afrika ülkelerine aşı yardımında bulunulma çağrısı yaptığı hatırlatılan açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız da, Ekim ayında gerçekleştirdiği bazı Afrika ülkelerini ziyareti sırasında bölge ülkelerine aşı bağışında bulunma kararımızı bildirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı 8'inci Zirvesi'nde, Teşkilat adına Afrika'ya aşı yardımında bulunulacağını da açıklamıştır" denildi. Burkina Faso ve Togo'ya gönderilecek

Açıklamada, Türk Devletleri Teşkilatı adına Afrika ülkelerine gönderilmek üzere, Türkiye'nin 200 bin doz Sinovac aşısı, Azerbaycan'ın 100 bin doz Sinovac aşısı, Özbekistan'ın 100 bin doz Sinovac aşısı ve Macaristan'ın 211 bin 200 doz Sinopharm aşısı tahsis ettiği hatırlatıldı.