"Türkiye, ABD'ye süre verip 'PYD çekilsin, yoksa vururuz' demiş"

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde bulunan PYD’ye ilk kez dün hava operasyonu düzenledi. Türkiye'nin, El Bab'a ilerlediği gerekçesiyle durması için PYD’ye ABD aracılığıyla çarşamba akşamı saat 20.00’ye kadar süre verdiği ileri sürüldü. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, talep yerine getirilmeyince Türk jetleri hava harekâtı düzenledi.

Gazetenin haberine göre, Türk güvenlik kaynakları, PYD'nin Suriye’deki El Bab’a doğru ilerleyişini tespit edince ABD makamlarıyla irtibata geçti. Türkiye, PYD'nin önceki akşam saat 20.00’ye kadar bölgelerine geri çekilmesi için süre verdi. Ancak PYD, Türkiye’nin bu talebini yerine getirmedi. KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan’ın da “Geri çekilmeyin” emrinin de telsiz kayıtlarına düştüğü iddia ediliyor. Türkiye bunun üzerine hava harekâtı başlattı. Hava harekâtında güdümlü nüfuz edici bombalar da kullanıldı.TSK dün sabah bu harekâtla ilgili iki ayrı açıklama yaptı.

Hava harekâtı 3 saat sürdü

Harekâtın 3 saat kadar sürdüğünü ortaya koyan ilk açıklamada şöyle dendi:

“19 Ekim 2016’da 21.11-23.59 saatleri arasında PYD/YPG terör örgütü unsurlarının bulunduğu tespit edilen Maarrat Umm Hawsh bölgesine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş, tespit edilen paletli zırhlı araç, karargâh binası ve barınak olarak kullanılan 11 hedef ile 7 dinamik hedef (toplam 18 hedef) imha edilmiştir.”

18 Hedefe 26 bomba

Harekâtın 58’inci günü dolayısıyla yapılan ikinci açıklamada hedef alınan yerler ve etkisiz hale getirildiği değerlendirilen PYD unsurlarıyla ilgili ayrıntı verildi. 13 PYD hedefine ateş destek vasıtaları (Fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlar) tarafından atış yapıldığının da vurgulandığı ikinci açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

“PYD/PKK, Bab istikametindeki beş meskûn mahal (Al Hasi, Eashiyah, Urum Al Qurah, Wardiyah, Kawl Suruj) ve Shahba Barajı’nı ele geçirerek, kontrol altına aldığı alanı doğuya doğru genişletmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, PYD/PKK’nın yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atılmış, PYD/PKK unsurlarınca karargâh, toplanma-barınma ve silah-mühimmat deposu olarak kullanılan 9 bina, bir zırhlı araç, ikisi silahlı dört araç imha edilmiştir. Harekât sonucunda 160-200 PYD/PKK terör örgütü unsurunun etkisiz hale getirildiği kıymetlendirilmektedir.”

Karakola havan mermisi

PYD, Türkiye’nin hava harekâtına Afrin’den, İskenderun’da 3’üncü Hudut Bölük Komutanlığı’na (Curcurum) bağlı Güntepe Hudut Karakolu’nu hedef alarak karşılık vermeye çalıştı. Dün sabah 05.50’de Afrin’den atılan 5 havan mermisi boş araziye düştü. Sınırdaki Türk topçu birliği de saat 07.10-07.25 arasında Fırtına obüsleriyle top atışı yaparak karşılık verdi.

"Rusya izinli" iddiası

Bazı askeri uzmanlar, Suriye Hava Sahası’nın büyük oranda Rusya denetiminde olduğuna dikkat çekerek bu kadar uzun süreli hava harekâtının Rusya’nın bilgisi dahilinde olduğunu savundular. Bir askeri kaynak da, “Her zaman olduğu gibi çok dikkatli yapılan hedef tespitini müteakip icra edilen başarılı hava harekâtları sonucunda PYD/YPG’li teröristler hiç beklemedikleri kadar zayiat vermişlerdir” dedi.

Türk jetleri PYD'yi vururken, TSK destekli ÖSO da El Bab istikametinde ilerleyişini sürdürdü. ÖSO güçleri dün sabah El Bab yönünde Aktarin’in güneyinde IŞİD’in elindeki Baruzah meskûn mahalini kontrol altına aldı. 42 IŞİD hedefine top atışları yapılırken, ÖSO’nun ele geçirdiği alan 1260 kilometrekareyi buldu.

Fırat Kalkanı Biden'dan önce

Türkiye ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın, darbe girişiminden sonra Ankara’ya geldiği 24 Ağustos’ta Fırat Kalkanı harekâtını başlatmıştı. Biden’ın ayrılmasından sonra da Türk topçu birliği 25 Ağustos’ta Menbiç’in 10 kilometre kuzeyinde Cerablus’a 6 kilometre uzaklıkta bir grup PYD’liyi Fırtına obüsleriyle vurmuştu.

"Yaralıları taşıyacak adam bulamadık"

Güvenlik birimleri hava harekâtı sonrası PYD mensuplarının telsiz konuşmalarının tespit edildiğini ileri sürdü. Güvenlik kaynaklarının iddiasına göre bazı telsiz konuşmaları şöyle:

Celal: Patlamalar oldu, toplu halde duran gruptan çok sayıda arkadaş vuruldu, ölenlerin miktarı fazla. Kimse toplu olarak durmamalı, gereksiz muhabere yapmayın, ağaçların altında sağlı sollu şekilde dağınık durun.

Kurtay: Ortalık kıyamet yeri gibi, acil takviye gerekiyor, yaralıları dahi taşıyacak adam bulamadık.

Nesrin: Arkadaşların çoğu öldü, sağ olanları da zeytinliklerin arasına götürdük.

Çevrim adı tespit edilemeyen kadın: Yanımda bulunanlar öldü, kendim de ölmek üzereyim.

Celal: Biraz daha bekle, gelip bulunduğun yerden seni çıkaracağım.

Çevrim adı tespit edilemeyen kadın: Şu an hava hareketliliğinden dolayı gelmek riskli, çok kayıp verdik.

Celal: Ağır yaralı olanları yolun yanına kadar ağaçların altına getirin. Araçlar ile sevk yapacağız. Hava keşif faaliyetlerine karşı dikkatli olun.

Hacı: Çektar’la konuştum. Ani baskın yediklerini, bu nedenle ağır kayıp verdiklerini söyledi. Çetelerin (ÖSO’yu kastediyor) saldırısına karşı dikkatli olun. Savaşacak adam sayımız azaldı.