Suriye: Hava sahamıza giren Türk savaş uçaklarını düşürürüz!

Suriye ordusu, hava sahasına giren herhangi bir Türk savaş uçağıyla ‘başa çıkılacağını’ ve jetlerin düşürüleceğini açıkladı.

​Türkiye’nin Suriye’de sürdürdüğü Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında dün gece ülkenin kuzeyine hava operasyonu düzenlemesinin ardından Suriye ordusundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye hava sahasını bir kez daha ihlal etmeye çalışacak Türk savaş uçaklarının icabına bakılacak ve tüm imkanlar kullanılarak düşürülecektir.”

“Türkiye’nin hava operasyonunda 150 sivil hayatını kaybetti”

Açıklamada, Türkiye’nin çarşamba gecesi Kürt kasabalarına düzenlediği hava operasyonunda 150 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, YPG'nin yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atıldığı ve harekat sonucunda 160-200 YPG'linin öldürüldüğü belirtilmişti. AP'ye konuşan Mahmud Barkadan isimli YPG komutanı ise atılan bombalar sonucunda sadece 10 YPG'linin öldüğünü aktarmıştı.