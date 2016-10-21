T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suriye: Hava sahamıza giren Türk savaş uçaklarını düşürürüz!

Suriye, bir Türk savaş uçağıyla ‘başa çıkılacağını’ ve jetlerin düşürüleceğini açıkladı

21 Ekim 2016 01:07

Suriye ordusu, hava sahasına giren herhangi bir Türk savaş uçağıyla ‘başa çıkılacağını’ ve jetlerin düşürüleceğini açıkladı.

​Türkiye’nin Suriye’de sürdürdüğü Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında dün gece ülkenin kuzeyine hava operasyonu düzenlemesinin ardından Suriye ordusundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye hava sahasını bir kez daha ihlal etmeye çalışacak Türk savaş uçaklarının icabına bakılacak ve tüm imkanlar kullanılarak düşürülecektir.” 

“Türkiye’nin hava operasyonunda 150 sivil hayatını kaybetti”

Açıklamada, Türkiye’nin çarşamba gecesi Kürt kasabalarına düzenlediği hava operasyonunda 150 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. TSK’dan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde, YPG'nin yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atıldığı ve harekat sonucunda 160-200 YPG'linin öldürüldüğü belirtilmişti. AP'ye konuşan Mahmud Barkadan isimli YPG komutanı ise atılan bombalar sonucunda sadece 10 YPG'linin öldüğünü aktarmıştı.

 

ETİKETLER

musul operasyonusuriyetürkuçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24