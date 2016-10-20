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TSK: Halep'in kuzeyindeki PYD vuruldu, 200 unsur etkisiz hâle getirildi

TSK'ya ait savaş uçakları, Halep'in kuzeyindeki PYD hedeflerini vurdu

20 Ekim 2016 10:37

TSK'ya ait savaş uçakları, Halep'in kuzeyindeki PYD hedeflerini vurdu. TSK'dan yapılan açıklamada paletli zırhlı araç, karargah binası ve barınak olarak kullanılan 11 hedef ile 7 dinamik hedefin imha edildiği ve "200 PYD unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında TSK destekli ÖSO son olarak Dabık'ı IŞİD'in elinde almıştı. ÖSO'nun El Bab'a doğru yöneleceği belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 1923'ten bu yana devam eden yanlış güvenlik anlayışını terk ettiğini" söyledi ve yeni bir güvenlik stratejisinin uygulanacağını belirtti. 

Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan'ın güvenlik politikalarıyla ilgili açıklamaları şöyleydi:
"Türkiye artık bu yanlış güvenlik anlayışını terk etmiştir, bunu bitirmiştir. Bundan sonra sorunların kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz, gırtlağımıza kadar bataklığa gömülmeye rıza göstermeyeceğiz. Terör sorunumuz mu var? Terör örgütlerinin gelip saldırmasını beklemeyeceğiz. Bunlar nerelerde yuvalanıyorsa gidip tepelerine tepelerine bineceğiz. Suriye'de, Irak'ta bize yönelik tehditler mi var? Sınırımıza dayanmasını beklemeyeceğiz"

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