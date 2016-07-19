Türkiye, ABD'den Fethullah Gülen'in tutuklanmasını talep etti

Adalet Bakanlığı, darbe girişimini planlamakla suçlanan Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, ABD'ye bir yazı göndererek, iade edilene kadar Gülen'in ABD'de geçici olarak 60 günlüğüne tutuklanmasını talep etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD yönetimine dört dosya gönderdiklerini açıklayarak, "Gülen'in iadesini için gereğini bekliyoruz" demişti.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamındaTürkiye'nin ABD'ye iki dosya gönderdiğini ve iadesi gerçekleşene kadar Fethullah Gülen'in tutuklanmasını talep ettiğini aktardı.

İki ayrı yazı yazıldı

Türkiye, ABD Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na iki ayrı yazı gönderdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda, iadenin talebi ve hukuki sürecin Türkiye Cumhuriyeti'ne bildirilmesi istendi. Adalet Bakanlığı'na yazılan yazıda ise tutuklanması talep edildi.

Bursa'daki İdare Mahkemesi'nin gıyabi tutuklama talebi ve ayrıntıları,

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 17 Aralık 2016 tarihli kararı, tutuklanma kararı dosyalar arasında yer alıyor.

İsnat edilen suç ise: 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek.'

Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gülen'in iadesi için ABD'ye başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Gülen'in emir komutasında gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Bozdağ, soruşturmanın 1-2 gün içerisinde tamamlanmasının kolay olmadığını ifade etmiş, "Bunu belli bir prosedüre uygun götürmemiz gerekiyor. Dosyanın teşekkülü lazım. Dosya tamamlandıktan sonra kendilerine ayrıca iletilecek. Biz ABD'yeFetullah Gülen'in iadesini hem Cumhurbaşkanlığı, hem Başbakanlık hem Dışişleri Bakanlığı düzeyinde iade ettik. Yakalanması ve tutuklanmasını talep ettik" demişti.