Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Yalçındağ: 'Soykırım' ifadesi büyük bir hayal kırıklığı, köklü dostluk ilişkisinin ruhuna aykırı

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Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' nitelemesini 'büyük bir hayal kırıklığı' olarak değerlendirirken, "İki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan mesajında hem 'soykırım' hem 'büyük felaket' ifadesini kullandı. Biden yaptığı yazılı açıklamada "Her yıl 24 Nisan'da Osmanlı döneminde yapılan Ermeni Soykırımı'nda ölenleri anıyor ve böyle korkunç bir şeyin bir daha meydana gelmesini önlemek için bağlılığımızı yineliyoruz" dedi.

TIKLAYIN - ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadesini kullandı

Yalçındağ, yaptığı yazılı açıklamada ABD Başkanı Biden'ı ve Amerikan yönetimini konuya ilişkin tavrı gözden geçirmeye davet ederken, "İki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek gündemlere odaklanmalarını arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yalçındağ'ın açıklaması şöyle:

"Türk iş dünyası, ABD Başkanı Sayın Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırımını tanıyan ifadelerini büyük bir hayal kırıklığı ile takip etmiştir.

Tarihsel gerçekliklerle bağdaşmayan bu talihsiz açıklamaların iki ülke arasındaki köklü ve çok yönlü dostluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olduğu aşikârdır.

Türkiye Cumhuriyeti, "Yurtta barış, dünyada barış" prensipleri üzerine kurulmuş, dini inanç ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşlarının eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu demokratik bir ülkedir.

Şüphesiz bu tarz açıklamaların, yüz yıllardır aynı topraklarda yaşayan milletlerin ortak acılarını suistimal etmekten öteye geçemeyeceği başka bir gerçektir.

İki ülke arasındaki siyasi ve askeri anlaşmazlıklara rağmen ekonomik ve ticari iş birliklerinin artırılmasına yönelik gece gündüz çaba sarf ettiğimiz bu günlerde, aynı hassasiyetin ABD yönetimi tarafından da gözetilmesini bekliyoruz.

Bu vesileyle, Türkiye - ABD İş Konseyi olarak başta ABD Başkanı Sayın Joe Biden olmak üzere ABD Yönetiminin konuya ilişkin tavrını tekrar gözden geçirmeye davet ediyor, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek gündemlere odaklanmalarını arzu ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımla"