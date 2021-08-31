Türkiye AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne alındı

Türkiye, AB üyesi ülkelere seyahatlere kolaylık getiren AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil oldu. Aşı sertifikası ve vizesi olan kişiler Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebiliyor.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik Yeterlilik Kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos 2021 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AB, Birlik üyesi ülkeler içerisinde sınırlamaları kaldırmak ve seyahatleri kolaylaştırmak için 1 Temmuz itibariyle dijital bir aşı sertifikası uygulamasını yürürlüğe koydu. Sertifikalarda, bireylerin AB tarafından onaylı BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarından birini oldukları, Covid-19 hastalığını geçirmiş olma durumları veya yaptırdıkları aktüel bir testin sonucuna dair veriler yer alıyor.

Seyahat edecek vatandaşlara 4. doz aşı

Türkiye'nin AB Dijital Covid-19 Aşı Sertifikası Sistemi’ne dahil edilmesiyle aynı günlerde Türkiye'de dördüncü doz aşı randevuları verileceği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech-Pfizer aşısı ile yapılacak dördüncü doz aşının yurt dışına seyahat edecek vatandaşlara yönelik olduğunu söylemişti. Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" demişti. (AA)