Türkiye: 8 F-16 uçağımız 1,5 dakika taciz edildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yaşanan önemli gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada "Sekiz adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, uçaklarımıza, Suriye'de konuşlu SA füze sistemleri tarafından toplam bir dakika 30 saniye süre ile tacizde bulunulmuştur" denildi.

Suriye sınırında devriye uçuşu yapan 8 Türk F-16'sına, MIG-29 uçağı ile Suriye'de konuşlu SA füze sistemi tarafından önceki gün tacizde bulunulmuştu.

4 Ekim'de de MIG-29 tipi Rus uçaklarının 2 adet Türk F-16 uçağını taciz ederek 5 dakika 40 saniye radar kilitlediği bilgisi verilmişti.

Rusya'nın 3 Ekim'de de Türk hava sahasını ihlal etmişti.