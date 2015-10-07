T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye: 8 F-16 uçağımız 1,5 dakika taciz edildi

Suriye'de konuşlu SA füze sistemlerinin F-16'ları bir dakika 30 saniye taciz ettiği öğrenildi

07 Ekim 2015 19:22

Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yaşanan önemli gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada "Sekiz adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, uçaklarımıza, Suriye'de konuşlu SA füze sistemleri tarafından toplam bir dakika 30 saniye süre ile tacizde bulunulmuştur" denildi.

Suriye sınırında devriye uçuşu yapan 8 Türk F-16'sına, MIG-29 uçağı ile Suriye'de konuşlu SA füze sistemi tarafından önceki gün tacizde bulunulmuştu.

4 Ekim'de de MIG-29 tipi Rus uçaklarının 2 adet Türk F-16 uçağını taciz ederek 5 dakika 40 saniye radar kilitlediği bilgisi verilmişti.

Rusya'nın 3 Ekim'de de Türk hava sahasını ihlal etmişti.

 

ETİKETLER

F16türkiyetacizhaber

İlgili Haberler

TSK: Suriye sınırında iki F-16 5 dakika 40 saniye boyunca taciz edildi

Açıklamada tacizde bulunan MIG-29 uçaklarının milliyetinin belli olmadığı söylendi. MIG-29'lar Rusya ve Suriye tarafından da kullanılıyor

TSK: Sekiz F-16, milliyeti belirsiz bir uçak ve Suriye'de konuşlu füze sistemi tarafından taciz edildi

ABD ve NATO, Rusya tarafından yapılan hava sahası ihlali ve tacizlere tepki göstermişti

Türkiye-Rusya gerilimi sürüyor; TSK'nın 'taciz' açıklamasından sonra bugün neler oldu?

Rusya'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonlarıyla başlayan gerilim devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24