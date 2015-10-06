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TSK: Sekiz F-16, milliyeti belirsiz bir uçak ve Suriye'de konuşlu füze sistemi tarafından taciz edildi

ABD ve NATO, Rusya tarafından yapılan hava sahası ihlali ve tacizlere tepki göstermişti

06 Ekim 2015 18:22

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye sınırında devriye uçuşu yapan sekiz adet F-16'nın milliyeti belirsiz bir MIG-29 uçağı tarafından 4 dakika 30 saniye, Suriye'de konuşlu SA füze sistemleri tarafından 4 dakika 15 saniye taciz edildiği belirtildi.

Genelkurmay'ın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

Hava Kuvvetleri Komutanlığı:

Sekiz adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir. Bu görev esnasında, uçaklarımıza;

Milliyeti tespit edilemeyen MIG-29 uçağı tarafından radar kilidini muhafaza ederek toplam 4 dakika 30 saniye süre ile,

Suriye’de konuşlu SA füze sistemleri tarafından toplam 4 dakika 15 saniye süre ile tacizde bulunulmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

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