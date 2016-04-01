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Bilim / Teknoloji

Türkiye 4.5G'ye geçti; ilk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Yıldırım arasıda gerçekleşti

Erdoğan ABD seyahati sırasında Türkiye'yle canlı bağlantı yaparak Yıldırım ile görüştü

01 Nisan 2016 03:08

Türkiye 4.5G teknolojisine geçti. İlk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım arasında yapıldı.

CNN Türk’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da St. Regis otelinden cep telefonu aracılığıyla Türkiye'deki “4.5 G IMT - Advanced Hizmetlerinin Sunulmaya Başlaması" törenine canlı bağlantı yaparak, Ulaştırma  Bakanı Binali Yıldırım ile görüntülü olarak konuştu. Cumhurbaşkanı, bu suretle 4.5G teknolojisiyle söz konusu suretiyle etkinliğe iştirak etmiş oldu.

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