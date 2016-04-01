Türkiye 4.5G'ye geçti; ilk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Yıldırım arasıda gerçekleşti

Türkiye 4.5G teknolojisine geçti. İlk görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım arasında yapıldı.

CNN Türk’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da St. Regis otelinden cep telefonu aracılığıyla Türkiye'deki “4.5 G IMT - Advanced Hizmetlerinin Sunulmaya Başlaması" törenine canlı bağlantı yaparak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile görüntülü olarak konuştu. Cumhurbaşkanı, bu suretle 4.5G teknolojisiyle söz konusu suretiyle etkinliğe iştirak etmiş oldu.