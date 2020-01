Türkiye, 2017’de en çok Tarkan dinledi, 'Huzursuzluk' okudu ve 'FIFA 18' oynadı

İSTANBUL-(DHA)-KÜLTÜR, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2017 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyun listesini açıkladı. Buna göre yerli müzikte Tarkan’ın \"10” albümü birinci olurken yabancı albüm kategorisinde ise Haris Alexiou’nun\"Haris Alexiou 25.Yıl Özel\"albümü en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer aldı.

Kitap kategorisinde de Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı \"Huzursuzluk\", 2017 yılının en çok satan kitabı oldu. En çok satılan DVD ise \"Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz\" oldu. DVD film kategorisinde de Şahan Gökbakar\'ın Recep İvedik 5, filmi zirvenin sahibi oldu.

Oyun konsolunda Sony PS4, oyunda ise FIFA 18, en çok oynanan oyun olarak listede birinci olarak yer aldı. Lifestyle ürünler kategorisinde degençler en çok Scrabble, Tabu XL ve Uno ile oynadılar. Kız çocukları D&R mağazalarında en çok LOL bebek ararken, erkek çocuklar tercihlerini Lego\'dan yana kullandı. Play Doh oyun hamuru ise çocukların cinsiyet ayırt etmeden en çok ilgi gösterdiği ürün olarak dikkat çekti.

Kitaptan filme, oyundan teknolojiye kadar binlerce ürün çeşidi ile D&R, 2018 yılında da kültür, sanat ve eğlencenin değişmeyen adresi olmaya devam edecek.

D&R 2017 VERİLENE GÖRE YILIN EN ÇOK SATAN ALBÜMLERİ

Yerli Albüm: 10 (Tarkan), Biraz Pop Biraz Sezen (Sezen Aksu), Sonra Dersin Ki (Koray Avcı), Harun Kolçak (Çeyrek Asır), Altın Düetler (Erol Evgin ). Yabancı Albümler ise sırasıyla, Haris Alexıou 25.Yıl Özel (Haris Alexiou) Lost On You (LP),Divide (EdSheeran) ,CryBaby (Maline Martinez) ,Backto Black (Amy Winehouse)

2017\'NİN EN ÇOK OKUNAN KİTAPLARI

Huzursuzluk (Zülfü Livaneli), Hayvanlardan Tanrılara- Sapiens (Yuval Harari),Sen On Yedi Yaşımsın (Miraç Çağrı Aktaş), Başlangıç (Dan Brown), Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali).En çok izlenen filmler ise Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz (Ebru Şallı ), Recep İvedik 5 (Şahan Gökbakar), Moana (RonClements, John Musker) Olanlar Oldu (Tuvana Türkay), Görümce (Kıvanç Baruönü)

OYUN (KONSOL)

Sony PS4 1TB Pro, N/A, Sony PS4 1TB D + Dri + UncColl, N/A, PS4 500GB Horizon+Driveclub+Ratch, Siyah PS4 1TB D+UnchartedCol+TheLast Of Us, Playstation VR, N/A. Oyun (PC) de ise PS4 FIFA 18, Ps4, Mafia 3, Ps4 GTA V, Ps4, Call Of DutyInfiniteWarfare, Ps4, PS4 Uncharted: Kayıp Miras, Ps4.