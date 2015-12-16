Türkiye, 2015’te Google’da en çok hangi kelimeleri aradı?

Google, Türkiye’de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı '2015 Arama Trendleri' listesini açıkladı.

Evrensel’de yer alan habere göre, Yılın Arama Trendleri 2015’in Türkiye’de farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Özgecan Aslan, şarkılarda “Bangır Bangır” (Gülşen), dizilerde de Kiralık Aşk yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı. Türkiye’de en 2015 yılında arama trending yükselme gösterenler ise sırasıyla “Seçim Sonuçları”, “LYS Sonuçları” ve “Charlie Hebdo” oldu.

Google’da 2015’te Türkiye’de en çok aranan TV programları listesinde Survivor All Star başı çekerken, 2015’in en çok aranan kişiler listesinde ilk sıralarda “Özgecan Aslan”, “Hande Erçel” ve “Mutlu Kaya” yer aldı.

Türkiye'de en çok aranan isimler

1. Özgecan Aslan

2. Hande Erçel

3. Mutlu Kaya

4. Seren Şirince

5. Ankaralı Namık

6. Zeki Alasya

7. Demba Ba

8. Elçin Sangu

9. Erol Büyükburç

10. Sertaç Boztepe

Türkiye’de yükselen genel aramalar

1. Seçim Sonuçları

2. LYS Sonuçları

3. Charlie Hebdo

4. FIFA 16

5. Elbise ne renk? (mavi mi siyah mı?)

6. Saatler ne zaman geri alınacak?

7. Koalisyon

8. Suruç

9. Domuz Gribi Belirtileri

10. TEOG

Türkiye’de en çok aranan şarkılar

1. Bangır Bangır - Gülşen

2. Gül Rengi - Mustafa Ceceli

3. Yıllarım Gitti - Ferhat Göçer

4. Sen - Koray Avcı

5. Gel - Mabel Matiz

6. İstersen - Buray

7. Balım - Serdar Ortaç

8. Olan Var Olmayan Var - Beyza Durmaz

9. Gölge - Demet Akalın

10. İlle de Aşk - Mustafa Ceceli

Türkiye'de en çok aranan diziler

1. Kiralık Aşk

2. Poyraz Karayel

3. Çilek Kokusu

4. Aşk Yeniden

5. Güneşin Kızları

6. Acil Aşk Aranıyor

7. İnadına Aşk

8. Kırgın Çiçekler

9. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

10. Kara Ekmek

Türkiye'de en çok aranan TV programları

1. Survivor All Star

2. İşte Benim Stilim

3. Nursel’in Mutfağı

4. Harika Kanatlar

5. Evleneceksen Gel

6. Ütopya

7. Miss Turkey

8. Rising Star

9. Arda’nın Mutfağı

Dünyada en çok arananlar

1. Charlie Hebdo

2. Paris katliamı

3. Yıldız Savaşları en son bölüm

4. Mars’ta su var mı

5. Rugby Dünya Kupası

6. Tahtta en uzun süre kalan kraliçe

7. Volkswagen emisyon skandalı

8. Göçmen krizi

9. Aslan Cecil

10. Kadınlar Dünya Kupası

11. İran Nükleer anlaşması

12. Yunanistan uçurumun kenarında

13. Çin kirizi

14. FIFA krizi

15. Nepal depremi

16. Kriket Dünya Kupası

17. En sevilen yıldızlara veda

18. Oscar ödülleri

19. Elbise mavi mi siyah mı