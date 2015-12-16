Türkiye, 2015’te Google’da en çok hangi kelimeleri aradı?
En çok aranan isim Özgecan Aslan, en çok dinlenen şarkı Bangır Bangır
16 Aralık 2015 20:12
Google, Türkiye’de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı '2015 Arama Trendleri' listesini açıkladı.
Evrensel’de yer alan habere göre, Yılın Arama Trendleri 2015’in Türkiye’de farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Özgecan Aslan, şarkılarda “Bangır Bangır” (Gülşen), dizilerde de Kiralık Aşk yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı. Türkiye’de en 2015 yılında arama trending yükselme gösterenler ise sırasıyla “Seçim Sonuçları”, “LYS Sonuçları” ve “Charlie Hebdo” oldu.
Google’da 2015’te Türkiye’de en çok aranan TV programları listesinde Survivor All Star başı çekerken, 2015’in en çok aranan kişiler listesinde ilk sıralarda “Özgecan Aslan”, “Hande Erçel” ve “Mutlu Kaya” yer aldı.