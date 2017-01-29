T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye 10 yılda 50 kişinin iadesini istedi; Yunanistan hiçbirini vermedi

Gözler, iki ülke arasındaki Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması çevrildi

29 Ocak 2017 10:21

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birlikte 16 Temmuz'da Yunanistan'a kaçan askerleri iade etmeyen Yunanistan’ın, son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 kişiden hiçbirini vermediği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında 2007’den bu yana Türkiye’nin 6 Dev- Sol, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1 MLKP, 1 PKK, 1 THKP-C, 5 TKP-ML ve 3 diğer örgütlerden olmak üzere toplamda 50 kişinin ilişkin talebi Yunanistan’a iletildi. Yunanistan bu talepleri aldı ancak hiçbirini Türkiye’ye iade etmedi.

Türkiye rest çekmişti

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin iade talebini de önceki gün reddetmişti. Türkiye, bu duruma sert tepki gösterip, "Geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her türlü adımı atma” resti çekmişti. Adalet Bakanlığı ise önceki gün Yunanistan’a ikinci kez geçici tutuklama ve iade talebinde bulunurken, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla Interpol’e yazı göndermişti. Gözler ise Türkiye ile Yunanistan’ın terörist iadesi konusundaki işbirliğine çevrildi.

ETİKETLER

Uluslararası Adli YardımlaşmaSuçluların İadesi Anlaşması2007DevSolDHKPCFETÖHizbullahMLKPPKKTHKPCTKPML

İlgili Haberler

Yunanistan'dan 'iade' cevabı: Yargımız bağımsızdır, kararları saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır

Yunanistan yargısı, darbe girişimine katıldığı ifade edilen 8 askeri iade etmeme kararı almıştı

Milli Savunma Bakanı Işık: Yunanistan'ı PKK ve DHKP-C'den tanıyoruz!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 8 darbeci asker Yunanistan'a kaçmıştı

Soylu'dan Yunanistan'a tepki: Hukukun üstünlüğüymüş, neyin hukukundan bahsediyorsunuz?

Yunanistan'da Yüksek Mahkeme firari 8 Türk askerini iade etmeme kararı almıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24