Türkiye 10 yılda 50 kişinin iadesini istedi; Yunanistan hiçbirini vermedi

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla birlikte 16 Temmuz'da Yunanistan'a kaçan askerleri iade etmeyen Yunanistan’ın, son 10 yılda Türkiye’nin iadesini talep ettiği 50 kişiden hiçbirini vermediği ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Uluslararası Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması kapsamında 2007’den bu yana Türkiye’nin 6 Dev- Sol, 24 DHKP-C, 8 FETÖ, 1 Hizbullah, 1 MLKP, 1 PKK, 1 THKP-C, 5 TKP-ML ve 3 diğer örgütlerden olmak üzere toplamda 50 kişinin ilişkin talebi Yunanistan’a iletildi. Yunanistan bu talepleri aldı ancak hiçbirini Türkiye’ye iade etmedi.

Türkiye rest çekmişti

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterle Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin iade talebini de önceki gün reddetmişti. Türkiye, bu duruma sert tepki gösterip, "Geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli her türlü adımı atma” resti çekmişti. Adalet Bakanlığı ise önceki gün Yunanistan’a ikinci kez geçici tutuklama ve iade talebinde bulunurken, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla Interpol’e yazı göndermişti. Gözler ise Türkiye ile Yunanistan’ın terörist iadesi konusundaki işbirliğine çevrildi.