Yunanistan'dan 'iade' cevabı: Yargımız bağımsızdır, kararları saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır

Yunanistan, darbe girişimine katıldığı öne sürülen 8 askerin iade edilmemesine ilişkin bir açıklama yaptı. Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yargımız bağımsızdır, kararları saygıyla karşılanır ve bağlayıcıdır" denildi. Açıklamada "Yunanistan bir hukuk devletidir. Kuvvetler ayrılığına ve uluslararası hukuka saygımız var. Bu konudaki tek sorumluluk, kararları kesinlikle bağlayıcı olan bağımsız Yunan yargısınındır" denildi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi darbe girişiminin hemen ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği sekiz askeri iade etmeme yönünde karar almış, karar Ankara'nın tepkisine neden olmuştu.

Adalet Bakanı: Gerçeği değiştirmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kararı yargının vermesi gerçeği değiştirmez" yorumunu yaptı. Twitter üzerinden bir açıklama paylaşan Bozdağ, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi,haksız ve siyasi bir karardır.Kararı yargının vermesi,gerçeği değiştirmez Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez. Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir. Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum."

İkinci iade talebi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve haber kanalları Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu: Geri kabul anlaşması dahil...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan 8 asker hakkında Türkiye'ye iade edilmeme kararı alınmasına tepki göstermişti. Askerleri iade etmeyen Yunanistan'a mülteci krizi sırasında imzalanan geri kabul anlaşmasını hatırlatan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" demişti.

"Protesto ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararla ilgili yaptığı ilk açıklamada "Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden bu şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" etmişti.

Çavuşoğlu, şunları ifade etmişti:

"Yunan yargısının tavrı, suçluların cezasız kalmasına yol açmaktadır. Yunanistan maalesef darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düştü."