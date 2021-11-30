Türkeş Vakfı, suç durusunda bulunacak: Yapılan çirkin saldırının yöneteni belli

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz düzenledikleri anma törenine yapılan saldırı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Yılmaz, “Yapılan çirkin saldırının yöneteni bellidir. Bütün video görüntüleri ile failler apaçık belli olan kişilerdir. Cumhuriyet savcılıklarının ve emniyet güçlerinin resen işlem yapmaması talihsizliktir” dedi.

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz, geçtiğimiz pazar günü eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anma etkinliğinde düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırının “nahoş, insanlığa sığmayacak, ülkücü geleneğe, töreye, edep ve adaba aykırı” diye değerlendirildiği açıklama şöyle:

"Mansur Yavaş'ın alakası yoktur"

“Vakfımız yeni kurulmuş bir Vakıf değildir, Vakfımız 1997 yılında Seval Türkeş, Ahmet Kutalmış Türkeş ve Ayyüce Türkeş tarafından kurulmuştur. Kuruluşunda ve devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı ve ilgisi olduğu yalanını ortada dolaştırılan Sayın Mansur Yavaş'ın alakası yoktur.

TIKLAYIN - Alparslan Türkeş anmasına saldırıyı değerlendiren Bahçeli, Mansur Yavaş’ı hedef aldı: Bundan sonra dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes var

Merhumun 104. doğum günü anmasında da karar ve uygulama aşamasında hiçbir kimsenin dahli söz konusu değildir. Toplantının düzenlenmesi kararı, iradesi ve uygulaması ‘kimsenin eli altında’ gelişmiş bir hadise değildir. Karar mercii, sadece Vakıf yönetimimizdir. Toplantıdan bir gün önce sosyal medyada dolaşan mesajdaki iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Vakfımız siyaset dışı ve siyaset üstü bir kuruluş olup, hiçbir siyasi kurum ve belediye ile organik ilişkili değildir. Bir partiye karşı olmak veya başka bir partiye/ partilere yakın olmak gibi bir tavrımız söz konusu değildir.

"Saldırının yöneteni belli"

Yapılan çirkin saldırının yöneteni bellidir. Bütün video görüntüleri ile failler apaçık belli olan kişilerdir. Cumhuriyet savcılıklarının ve emniyet güçlerinin resen işlem yapmaması talihsizliktir. Saldırganlar polis bilgisi altında salona girmiş daha sonra da yine polisin himayesi ile salondan kaçırılıp, selametle uğurlanmışlardır. Görüntü kayıtları çok açıktır. Bugün Cumhuriyet Savcılığına gerekli şikâyette bulunacağız. Yenimahalle Demetevler Karakolunda saldırıda yaralanarak rapor alan kişilerin şikâyet başvuruları söz konusudur. Bu kişiler video görüntüleri sonrasında kendilerini darp eden kişiyi teşhis etmiş bulunmaktadırlar. Bu kişi elini kolunu sallayarak gezmektedir. Bütün ilgilileri, yetkilileri görevlerini hakkıyla yapmaya ve hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.”

TIKLAYIN - Ahmet Kıtalmış Türkeş'ten saldırı hakkında konuşmak istemeyen AKP'li abisi Tuğrul Türkeş'e: Anılan kişi senin baban, en azından kınaması lazım!

TIKLAYIN - Seval Türkeş: Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren evimize savaş açtı, beni sürekli engelledi

TIKLAYIN - Ahmet Kutalmış Türkeş'ten anma törenine saldırıya tepki: MHP'nin kontrolünde, polisin gözetiminde saldırdılar

Ne olmuştu?

Ankara'da gerçekleştirilen Alparslan Türkeş Anması etkinliğine saldırı düzenlendi. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ'un hedef göstermesinden sonra 50'ye yakın kişi, etkinliğin düzenlendiği salonun kapısında çevik kuvvet polislerinin beklemesine rağmen salona girerek, Alparslan Türkeş'e Kuran tilavetinden sonra dua edildiği esnada sahnedeki bayrakları alıp protokole saldırdı.

Saldırı sonrasında TamgaTürk'e konuşan Alparslan Türkeş'in eşi, Seval Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş Vakfı'ndan ilk günden beri rahatsız olduğunu söylemişti. Türkeş, “Alparslan Türkeş Vakfı, Başbuğ’un vefatının hemen akabinde kuruldu. Asıl amacı Başbuğ’un mezarının bakımını yapmak ve hatırasını yaşatmaktır. Ancak Devlet Bahçeli ilk günden beri vakıftan rahatsızdır. İlk günden beri vakfı istemiyor” ifadelerini kullanmıştı.