Türker İnanoğlu: Atlas Sineması’nı bakanlığın restorasyon çalışmaları için tahliye ettik

Türk sinemasında unutulmaz filmlere imza atan Erler Film’in yapımcısı Türker İnanoğlu, ortağı olduğu Atlas Sineması’na devlet tarafından el konulduğu iddialarını yalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1985 yılında beri İrfan Atasoy’la sinemayı işlettiklerini belirten İnanoğlu, “Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, TÜRVAK Türker İnanoğlu Vakfı Sinema-Tiyatro Müzesi’nde ziyarete geldiğinde müzeyi çok beğenmiş ve tebriklerini sunmuştu. Sayın Ersoy, Atlas Sineması’nın durumunu sorduğunda ise; ben de zarar içinde olduğunu ve her ay 10-15 bin TL cebimizden ödeme yapıldığını aktarmıştım. Sayın Mehmet Nuri Ersoy da; ‘Biz burayı bütün galaların ve film festivallerinin yapıldığı bir sinema haline getirelim’ dedi. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu projeye katılmak istedim ve ‘evet’ dedim. Sonrasında bakanlığın restorasyon çalışmaları için tahliye ettik" diye konuştu.