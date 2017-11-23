Türkeli Belediye Başkanı, MHP'den istifa etti

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Türkeli İlçe Belediye Başkanı MHP\'li Halil Dilek Özcan, partisinden istifa etti. 2009 yılından bugüne Türkeli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Halil Dilek Özcan, yazılı bir açıklama yaparak istifasını duyurdu.

Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan, MHP\'den istifa ettiğini açıkladı. Başkan Özcan yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana Türklük şuuru ve fikriyatı ile özdeş yaşamış bir Türk insanı olarak ömür boyu gurur duyacağı ve 2008 yılından beri üyesi olduğum, 2009 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yaptığı MHP\'den istifa ettiğini söyledi. Özcan, şöyle dedi:

\"Yönetici kademesinde görev yaptığım sürece söylem ve eylemin aynı olmadığı bilakis algıda beyaz görünenin gerçekte siyah olduğunun farkına vardık. Bizler lider, teşkilat ve doktrin ilkesini benimsemiş gönül erlerinin başka başka oyunların argümanları haline getirildiğimizi gördük. Söylemde doğru olan her şeyin eylemde farklı olduğunu da gördük. Oysaki \'Hüküm sahipleri için adaletli olmak ibadettir\' diye yetişen ve bunu bilen bir nesildik biz. Zamana, çağa ve teknolojiye ne kadınlarımız ne gençlerimiz ne de ülkemiz için bir projeye imza atılamadı. Bunları yapmak isteyenlerin de talepleri dikkate bile alınmadı. Yeni fikir, yeni söylem yeni insan demekti. Yeni insan da bizi yerimizden eder anlayışı bizim yıllardır muzdarip olduğumuz konulardı. Bizim Milliyetçilik duygumuz Türk milletini sevmek ve Türk milletine sadakat ile hizmet aşkı taşımak, vatana bağlılık duygusu içerisinde bulunmak ve Türk milletinin yükselmesi için elinden gelen her fedakarlığı yapmak, çalışmak duygusu ve şuurudur.\"



FOTOĞRAFLI