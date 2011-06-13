-TÜRKÇEVİZYON YARIN BAŞLAYACAK DENİZLİ (A.A) - 13.06.2011 - TRT, Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Türkçe Sözlü Müzik Festivali (TÜRKÇEVİZYON) yarın başlayacak. Denizli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek TÜRKÇEVİZYON'un yarın kortej yürüyüşüyle başlayacağı, festivale 20 ülkeden 100'e yakın sanatçının katılacağı, sanatçılar arasında 2011 Eurovision birincisi Azeri şarkıcılar Elder ve Nigar'ın da bulunduğu bildirildi. Açıklamada, festival kapsamında, 15 Haziran Çarşamba akşamı Pamukkale'deki Antik Tiyatro'da konser gerçekleştirileceği, Elder-Nigar ve Keremcem'in konserini izlemek isteyenlere Denizli Belediyesince ücretsiz servis hizmeti sunulacağı kaydedilerek, araçların Çatalçeşme Oda Tiyatrosu, Demokrasi Meydanı, Bayramyeri, Yenişehir Mahallesi Muhtarlığı önü ve Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlar Bölgesi'nden belirli aralıklarla hareket edeceği belirtildi. TRT'nin canlı yayınlarla aktaracağı TÜRKÇEVİZYON, 17 Haziran Cuma günü sona erecek.