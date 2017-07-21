Turkcell'in ortağı Telia yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Turkcell'in halen büyük ortağı durumunda olan Telia, 650'si İsveç'te olmak üzere 850 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Bir kaç yıldır yeniden yapılanma gerçekleştiren firmanın ikinci çeyrek sonuçlarının [1] beklenenden daha zayıf çıkması üzerine açıklama yapan CEO Johan Dennelind "2017 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte belirttiğimiz gibi masraf tabanımızı azaltmak için girişimler başlattık. Bundan en fazla, masrafların en yüksek olduğu İsveç etkilenecek" dedi.



Telia'nın bir süre önce Turkcell hisseleri ile ilgili olarak yaptığı hamlenin nedenleri tartışılmıştı [2]. Bu ve diğer gelişmelerin içeriğine bakıldığında, bilançoyu düzeltmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği anlaşılıyor [3] [4] [5]. İlk 2 açıklamanın dipnotuna bakıldığında, çeyrek sonuçlarında bir rahatlama sağlayacağı notu var. Örneğin Telia bu işlemlerde "bu satışın proforma Ebitda'ya 0,15x etkisi olacağını belirtiyor." gibi ifadeler kullanmıştı.



Şimdi 2 çeyrek sonuçlarına bakıldığında, Telia'nın düzeltilmiş faaliyet geliri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 16,7 azalarak 3,7 milyon kron (445,300 dolar) olduğu, faiz, vergi, amortisman ve itfa payı (FAVÖK) öncesi düzeltilmiş kazançlar yüzde 4,6 azalarak 6,1 milyon kron seviyesine geriledği görülüyor. Net satışlar geçen yılın 21.13 milyar kronundan yüzde 6.3 düşüşle 19.8 milyar krona geriledi.



CEO Dennelind, bazı sonuçların hayal kırıklığı yaratıcı olmasına karşın, düzelme ümidini koruyor:

"Açıkçası, bu çeyrekte FAVÖK İsveç için hayal kırıklığı olsa da, başta Norveç olmak üzere başka yerlerde güçlü performansa ve 2017 yılının ikinci yarısında başlayacakları maliyet azaltma etkinliklerine dayanarak, FAVÖK'ün tüm yıl için görünümüne güveniyoruz" diyor.



Dennelind, 2ci çeyrek sonuçlarının zayıflığı ve operasyon giderlerinin artması nedeniyle İsveç'te fiber ağ yatırımlarının yavaşlatılacağını da ekledi:

"Hala 2018 yılında 1.9 milyon eve fiber götürme hedefimiz geçerli olsa da, bunun zorlaştığını görüyoruz. İzinler ve idari işler konusunda sorunumuz var. "

[1] TELIA COMPANY INTERIM REPORT JANUARY-JUNE 2017

[2] 155 milyon Turkcell hissesini kim aldı?

[3] Geçen Hafta Duyurulan Turkcell'deki Telia (Sonera) Hisselerinin Satışı Tamamlandı

[4] Turkcell Genel Kurulunda, 2 Yılın Temettüsü için 3 Milyar TL Teklif Ediliyor

[5] Telia Turkcell'deki Gibi Megafon Hisselerini de Kurumsal Yatırımcıya Satmayı Planlıyor