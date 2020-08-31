Pandemi nedeniyle Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2020 takvimi yenilendi

Dünyaca ünlü isimlerin müzikseverler ile buluştuğu “Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konser serisinin takvimi açıklandı.

Pandemi koşulları göz önüne alınarak yeniden düzenlenen takvime göre konserler salon dışında TRT 2 kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Covid-19 nedeniyle salonda konser öncesi ve sonrası gerekli önlemlerin alınacağı açıklandı.

29 Ekim 2020- 22 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek konserlerin sonuncusu UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve dünyanın bilinen en eski tapınma merkezi sayılan Göbekli Tepe’de gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında müzikseverler Burgan Bank’ın katkılarıyla; An Epic Symphony & Hayko Cepkin, Mercan Dede, Mazhar Alanson, Funda Arar ve Karsu, dünyaca ünlü şef Jürgen Bruns yönetiminde Berlin Symphony Chamber Orchestra, quartet ekibi ile Karsu, Salzburg Symphony Chamber Orchestra ve Grammy sahibi enstrümanında en iyisi olarak görülen Yo-Yo Ma ile buluşacaklar.

“Turkcell Platinum İstanbul Night Flight” konserlerinin biletleri Biletix'in web sitesinden ve etkinlik günü gişeden alınabilecek.