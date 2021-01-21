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Bilim / Teknoloji

Turkcell BİP uygulamasından patent başvurusu: Kullanıcıların yazışmaları analiz ederek müzik önerisinde bulunulacak

21 Ocak 2021 11:31

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi güncellemesi sonrası birçok kullanıcı alternatif uygulamalara yönelmişti. Bu uygulamalardan biri olan Turkcell BiP, kullanıcıların yazışmalarını analiz ederek müzik önerisinde bulunacak bir güncelleme için patent başvurusu yaptı.

BiP, pek çok açıdan kendisini tercih eden kullanıcıları memnun etmiş olsa da ortaya çıkan yeni bir patent başvurusu, BiP ile ilgili de kişisel verilerin gizliliği tartışmalarına yol açtı. 4 Kasım 2020 tarihli patent başvurusuna göre BiP, mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalardan kullanıcıların duygu durumunu belirleyerek müzik önerisinde bulunacak.

Uçankuş'un haberine göre, Turkcell’in “Bir Müzik Öneri Sistemi” başlıklı söz konusu patent başvurusunda şu ifadeler yer alıyor:

“Bu buluş, kullanıcıların mobil cihazları üzerinde kullandıkları mesajlaşma uygulamasındaki yazışmalardan doğal dil işleme ile duygu durumunun belirlenmesine ve belirlenen duygu durumuna göre kullanıcıya müzik önerisinde bulunulmasına imkan sağlayan bir sistem ile ilgilidir.”

 

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