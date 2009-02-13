Türkçe Linux sürümü Pardus yenilendi

Pardus 2008'in çeşitli hata düzeltmelerini ve yeni özelliklerini içeren ikinci ara sürümü Pardus 2008.2 Canis aureus yayınlandı.



Adını Anadolu'nun yaşam alanı tehdit altında olan canlılarından biri olan Altın çakal'dan alan Pardus 2008.2 Canis aureus tüm Pardus sürümleri gibi GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) ile özgürce dağıtılıp çoğaltılabiliyor.



Sürümümüze adını veren Altın Çakal (Canis aureus) hakkında daha fazla bilgi almak ve Pardus 2008.2 Canis aureus sürümündeki Altın Çakal duvarkağıdının hikayesini fotoğrafın sahibi Doç. Dr. Gökhan CORAL'ın ağzından dinlemek için Özgürlükiçin topluluğunun haberini okuyabilirsiniz.



Pardus 2008.1'in getirdiği yeniliklerin yanı sıra Pardus 2008.2 Canis aureus, gelişmiş ağ yöneticisine eklenen yeni özellikleri, iyileştirilmiş donanım tanıma desteğini, daha hızlı bir paket yöneticisini, KDE 3.5.10 ve 4.2.0 tabanlı iki farklı Çalışan CD'yi ve biri yerel diğeri uluslararası olmak üzere iki adet Kurulum CD'sini beraberinde getiriyor.



Pardus 2008.2, Pardus'un temel teknolojileri olan PiSi ve COMAR'da birçok yeni özelliği desteklerken, daha sorunsuz bir kurulum için YALI'nın güncellenmiş sürümünü kullanıyor. Pardus açılış sisteminde yapılan iyileştirmelerle Pardus kullanan sistemlerin açılışı hızlanırken, uzak dosya sistemleri altyapısı için de bir çok iyileştirme Pardus 2008.2 ile birlikte gelen yenilikler arasında göze çarpıyor.



Pardus Teknolojilerindeki Yenilikler



* Ağ Yöneticisi - 2008.2 ile birlikte yeni sürüme yükseltilen Ağ Yöneticisi ve ağ yapılandırma altyapısı de bir seri yenilik ve hata düzeltmesi içeriyor. Bu iyileştirmelerin ilk anda göze çarpanları ise şöyle :

- Kullanıcı ve bağlantı tabanlı DNS ayarları iyileştirmeleri,

- DHCP ve zaman aşımı iyileştirmeleri,

- ASCII olmayan ESSID iyileştirmeleri,

- Bağlantı başlatma ve durdurma sırasında betik çalıştırma desteği.



* Görüntü Yöneticisi - Pardus 2008.2, yeni nesil Nvidia, ATI ve Intel ekran kartlarını desteklemek için gerekli sürücüleri içeriyor. Pardus Görüntü Yöneticisi ve otomatik tanıma altyapısı zorg, bu yeni sürücüleri kullanacak şekilde güncellendi.



* Paket Yöneticisi - Paket Yöneticisi de bir çok iyileştirme ve güncelleme içeriyor :

- Paket arama iyileştirmeleri,

- Hatalı indirilen paketlerin tekrar indirilmesi için destek,

- Çeviri ve arayüz güncellemeleri,

- Delta paket ve ters bağımlılık güncelleme desteği - bu özelliklerin 2008.2 sonrasında kullanıma girmesi planlanıyor.



* KDE 3 ve KDE 4 Masaüstü Ortamları



Kurulum gereksinimleri



Pardus 2008.2'yi ortalama bir donanımda çalıştırabilirsiniz. Yüksek performans için en az 512 MB RAM (bellek) ve 1400 MHz işlemci öneriyoruz. Pardus 2008 için asgari ve tavsiye edilen donanım gereksinimleri aşağıdadır:



* 384 MB bellek (512 MB ve üzeri tavsiye edilir)

* 1 GHz Intel ya da AMD işlemci (1.4 GHz ve üstü tavsiye edilir)

* En az 4 GB boş disk alanı (10 GB tavsiye edilir)

