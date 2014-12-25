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'Türkçe ile felsefe yapılmaz' diyen Erdoğan, iki yıl önce bu söylemi 'ırkçılık' olarak nitelemiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini yalanlayan konuşması ortaya çıktı

25 Aralık 2014 04:59

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TÜBİTAK Bilim Ödülleri ödül töreninde (24 Aralık 2014) Harf Devrimi’ni eleştirirken dile getirdiği “Türkçe ile felsefe yapılmaz” sözlerini yalanlayan konuşması ortaya çıktı. Erdoğan, 2012 yılında başbakanlığı döneminde Anayasanın Dili Sempozyumu’ndaki konuşmasında bu söylemi "ırkçılık" olarak nitelemiş. O günkü konuşmasında “Zaman zaman söyleniyor; Türkçe ile felsefe yapılmaz” diyen Erdoğan, “Bunların tamamı ırkçılık kokan açıklamalardır aslında, ırkçılık ihtiva eden bir düşünüştür” ifadesini kullanıyor.

Erdoğan, bugünkü konuşmasında ise, Osmanlıca dersi tartışmalarının da ışığında iki yıl önce sarfettiği sözlerin aksini dile getirerek, “Türkçe ile felsefe yapamazsınız. Ya Osmanlıca ya İngilizce kullanmanız lazım. Bu sorunlar devlet eliyle değil, bilim adamları eliyle çözülmeli" diye konuştu.

Erdoğan’ın birbiriyle çelişen iki açıklamasına ilişkin video şöyle:

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