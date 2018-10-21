"Türkçe çoktan merhum oldu ama 'Nûr içinde' değil, 'Işıklar içinde' yatıyor!"

Hayatını kaybedenlerin ardından son günlerde ‘nur için’ değil ‘ışıklar içinde yatsın’ sözünün kullanılmasını eleştiren Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı, “Bugün ‘nûr’ kelimesinin sanki turşusu mu çıktı da onun yerine bu kavramı karşılamaya hiçbir şekilde kifayet etmeyen ‘ışık’ sözü kullanılıyor ve ‘Nûr içinde yatsın’ yerine ‘Işıklar içinde uyusun’ gibisinden tuhaf ve zorlama bir söz ediliyor, bilmiyorum…” yorumunda bulundu.

“Bir tarafta ‘ölü’, diğer tarafta da sıradan ampul mü, projektör mü, yoksa sahne lâmbası mı, ne olduğu belli olmayan bir ‘ışık’ var” diyen Bardakçı, şöyle devam etti:

“Işıklar içinde yatsın sözü güzel bir talepten ziyade rahmetlinin son uykusunda bile soldan sağa, sağdan sola dönüp durmasını ama o pırıl pırıl, şangır şungur ışık huzmeleri altında huzur içerisinde asla uyuyamamasını temenni eden bir beddua gibidir!”

*Murat Bardakçı’nın dildeki ‘tuhaflaşmaya’ dair başka örnekler de verdiği ve Habertürk’te bugün yayımlanan köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.