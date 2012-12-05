Türkan Şoray'a, Rotary Meslek Ödülü

Her yıl mesleğinde benzersiz bir başarı sergileyen bir kişiye verilen Rotary Meslek Ödülü bu yıl Türkan Şoray'a verildi.

Şişli Rotary Kulübü'nün dün gece düzenlediği törende, Şoray’a meslek başarı ödülü verildi.

Ödülünü Şişli Rotary Kulübü Başkanı Onur Baytok'dan alan Şoray, "Böylesine olağanüstü samimi bir ortamda bulunmaktan çok mutluyum. Bu çok güzel ve anlamlı ödülü evimin en güzel yerine koyacağım" dedi.

Kulübün yoksul ailelerin çocukları için düzenleyeceği sergiye Şoray'ın kendi yaptığı resimlerle destek vermek istediğini söylemesi, tören salonundan büyük alkış aldı.

Törende Şoray'ın meslek hayatını anlatan 5 dakikalık bir belgesel gösterildi.