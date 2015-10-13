Türkan Şoray: Ülkemizde nadir bir hastalık beni de buldu

Türkan Şoray, Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı’nın gecesine katıldı. Şoray yakalandığı hastalığı kendisi açıkladı.

Oyuncu, bir dönem 'Sezen Aksu hastalığı' olarak bilinen cushing sendromuna yakalandığını itiraf etti. Gecede sağlığın önemine dem vuran oyuncu “Çalışıp üretince metabolizma da farklı çalışıyor. Bir sene önce cushing sendromu oldum. Pek de bilinmiyor ülkemizde nadir bir hastalık, beni buldu” diye konuştu.

Cushing sendromu nedir?

Cushing sendromu sıklıkla kadınlarda görülen erkeksi görünüm, kilo alma, kan şekerinin yüksek olması şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastaların idrarlarında şeker bulunur.