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Kültür-Sanat

Türkan Şoray, Tanju Gürsu'ya böyle veda etti

Şoray, üzüntüsünü Instagram hesabı üzerinden paylaştı

08 Haziran 2016 13:54

Türkan Şoray, dün hayatını kaybeden sanatçı Tanju Gürsu ile ilgili duygularını sosyal medyadan ifade etti.

Solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren oyuncu 77 yaşındaki Gürsu ile bir çok projede birlikte yer alan Türkan Şoray, yakın dostunun ölümünden duyduğu üzüntüyü Instagram hesabından paylaştı.

Birlekte rol aldıkları bir sahnenin fotoğrafını paylaşan Şoray, “Çok sevdiğim Tanju Gürsu'yu kaybettik. Üzüntüm sonsuz...Filmleriyle hep yaşayacak. Buruk Acı'dan bir sahne” yazdı.

 

Tanju Gürsu kimdir?

 

Tanju Gürsu, Hayati ve Mediha Gürsu'nun 3'ü kız, 2'si erkek çocuklarından biri olarak 1938'de Trabzon'un İskenderpaşa Mahallesi'nde doğdu. Trabzon Lisesini bitirmiştir. 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmayı kazanıp, oyuncu olarak sinemaya başlayan sanatçı, birçok film ve dizide rol almış, Anıt Film adlı bir şirket kurarak yapımcılık işine de girmiş, ayrıca üç film senaryosu yazmış ve beş filmde yönetmenlik yapmıştır.

İlk kez 1988 yılında Kurtar Beni filmiyle Altın Portakal kazanan Gürsu, 1997 yılında tartışmalı biçimde Köpekler Adası filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bir kez daha ödüle layık görüldü. Gürsu, ayrıca 1998-99 yılları arasında yaklaşık bir yıl boyuncaTrabzonspor'da İdari ve Teknik Konulardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Gürsu, Ayla Gürsu ile evli olup, Kerem ve Emre adında iki oğlu vardır.



Ödülleri

 

25. Antalya Film Festivali, 1988, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Kurtar Beni
34. Antalya Film Festivali, 1997, En İyi Erkek Oyuncu Köpekler Adası
40. Antalya Film Festivali, 2003, Yaşam Boyu Onur Ödülü

 

Türkan Şoray'ın Tanju Gürsu ile beraber oyandığı 'Fosforlu Cevriyem' filminin taverna sahnesi

 

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