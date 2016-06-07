Yeşilçam'ın jönlerinden Tanju Gürsu yoğun bakımda

Yeşilçam’ın unutulmaz jönlerinden Tanju Gürsu, solunum yetmezliği nedeniyle FSM Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Üzücü haberi oyuncu ve yönetmen kardeşi Temel Gürsu sosyal medya hesabından "Canım Ağabeyim Tanju Gürsu Yoğun Bakımda Sevenlerinin Dualarına İhtiyacı Var.." mesajı ile duyurdu.

Tanju Gürsu kimdir?

Tanju Gürsu, Hayati ve Mediha Gürsu'nun 3'ü kız, 2'si erkek çocuklarından biri olarak 1938'de Trabzon'un İskenderpaşa Mahallesi'nde doğdu. Trabzon Lisesini bitirmiştir. 1962 yılında Ses Dergisi'nin açtığı yarışmayı kazanıp, oyuncu olarak sinemaya başlayan sanatçı, birçok film ve dizide rol almış, Anıt Film adlı bir şirket kurarak yapımcılık işine de girmiş, ayrıca üç film senaryosu yazmış ve beş filmde yönetmenlik yapmıştır.

İlk kez 1988 yılında Kurtar Beni filmiyle Altın Portakal kazanan Gürsu, 1997 yılında tartışmalı biçimde Köpekler Adası filmiyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bir kez daha ödüle layık görüldü. Gürsu, ayrıca 1998-99 yılları arasında yaklaşık bir yıl boyuncaTrabzonspor'da İdari ve Teknik Konulardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Gürsu, Ayla Gürsu ile evli olup, Kerem ve Emre adında iki oğlu vardır.



Ödülleri

25. Antalya Film Festivali, 1988, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Kurtar Beni

34. Antalya Film Festivali, 1997, En İyi Erkek Oyuncu Köpekler Adası

40. Antalya Film Festivali, 2003, Yaşam Boyu Onur Ödülü