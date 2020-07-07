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Türkan Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile fotoğrafını paylaştı

"Kardeş gibisi yok"

07 Temmuz 2020 19:38

Yeşilçam oyuncularından Türkan Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile bir fotoğrafını paylaştı.

Şarkıcı Nazan Şoray'dan küçük Figen adında kız kardeşi olan Türkan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle hasret giderdi. O buluşma anını da sosyal medya hesabından paylaşan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" ifadelerini kullandı.

Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

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