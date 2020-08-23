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Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın göndermesi: O yüzden gözlük takıyorum

23 Ağustos 2020 13:57

Türkan Şoray, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Usta oyuncuya Cüneyt Arkın'ın "Bana çekimlerde 'Sakın Türkan'ın gözlerine bakma, çarpılırsın' demişlerdi" sözü hatırlatıldı. Şoray, konuyla ilgili, "Cüneyt beni onure etmiş, sağ olsun. Bu onun güzelliği. Evet ben sırf o yüzden gözlük takıyorum" şeklinde konuştu

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Türkan Şoray, önceki gün diş tedavisi için Nişantaşı'ndaydı. Uzun süre sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenen Şoray, pandemi günlerini evde geçirdiğini söyledi. Şoray, "Ben zaten ev kuşuyum. Eve alışkındım, o yüzden çıkmadım" dedi.

Evde bol bol yağlı boya resimler yaptığını söyleyen Şoray, "Pandemide evi atölye gibi kullandım, birçok resim ve tablo yaptım. Kızımı da çizdim" ifadelerini kullandı.

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