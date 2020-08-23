Türkan Şoray'dan Cüneyt Arkın göndermesi: O yüzden gözlük takıyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Türkan Şoray, önceki gün diş tedavisi için Nişantaşı'ndaydı. Uzun süre sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülenen Şoray, pandemi günlerini evde geçirdiğini söyledi. Şoray, "Ben zaten ev kuşuyum. Eve alışkındım, o yüzden çıkmadım" dedi.

Evde bol bol yağlı boya resimler yaptığını söyleyen Şoray, "Pandemide evi atölye gibi kullandım, birçok resim ve tablo yaptım. Kızımı da çizdim" ifadelerini kullandı.