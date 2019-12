Türkan Saylan'a fahri doktora

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) tarafından, cüzzam ve eğitim alanındaki çalışmaları nedeniyle "Fahri Doktora" unvanına layık görüldü.



BÜ Albert Long Hall'da düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldıran, gerek cüzzam ile etkin savaşımı, gerekse eğitim yoluyla yapmış olduğu hizmetler nedeniyle Saylan'ın bu unvanı hak ettiğini söyledi.



BÜ tarihinde ilk kez olarak, Eğitim ve Mühendislik fakültelerinin birbirinden habersiz şekilde Saylan'a fahri doktora verilmesini kararlaştırdığını ifade eden Özçaldıran, her iki fakültenin önerisinin Fahri Akademik ve Hizmet Ödülleri Daimi Komisyonunca uygun bulunarak Senato'ya sevk edildiğini kaydetti.



Türkan Saylan'ın, Cumhuriyet Türkiye'sinin önemli bir ismi olduğunu vurgulayan Özçaldıran, "Saylan, Lepra ile savaş ve her kesimden bireyin çağdaş yaşam koşullarında eğitim alması için hayatı boyunca mücadele etti. Yürüttüğü öncü sivil toplum çalışmaları nedeniyle herkese örnek oldu" şeklinde konuştu.



Saylan rahatsızlığı dolayısıyla törene katılamadığı için "Fahri Doktora" unvanı ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli'ye Rektör Özçaldıran tarafından teslim edildi.



Törene katılan Fazıl Say, siyasi çatışmaların bir kenara bırakılıp, bilim ve sanatın her şeyin üstünde tutulması gerektiğini belirterek, "Bugünkü gazetelerde darbeci olduğum söylendi. İyice saçmalanmaya başlandı, iş çığırından çıktı" dedi.



Tören, Fazıl Say'ın konseriyle sona erdi.