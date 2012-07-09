Türkan Sabancı'nın sağlık durumu iyi

Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı tatilini geçirdiği Bodrum’da denizde yüzerken rahatsızlandı. Yoğun bakıma alınan Sabancı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Merhum işadamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı, Bodrum ilçesinde dün denizde yüzerken fenalaştı.

Türkan Sabancı, yakınları tarafından denizden çıkarıldı.

Ambulansla Ortakent Yahşi beldesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Sabancı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardında yoğun bakımdan çıkan Türkan Sabancı'nın, bir süre daha hastanede kalacağı bildirildi.

Bu arada, Türkan Sabancı'nın tedavi altına alındığını öğrenen bazı aile üyeleri de hastaneye geldi.



Sağlık durumu iyi



Sabancı Holding’den yapılan açıklamada, Türkan Sabancı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, “Bugün kendisi normal odaya alınacaktır. Sayın Türkan Sabancı genel tetkiklerin yapılmasının ardından taburcu olacaktır” denildi.