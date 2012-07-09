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Yaşam

Türkan Sabancı yoğun bakımda

Türkan Sabancı’nın tedbiren yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi

09 Temmuz 2012 02:36

Merhum Sakıp Sabancı’nın eşi Türkan Sabancı tatilini geçirdiği Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde iki gün önce fenalaşarak kaldırıldığı hastanede bu akşam tedbiren yoğun bakım ünitesine alındı.

Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Göltürkbükü Beldesi’nde tatilini geçiren ve iki gün önce denize girerken aniden yükselen tansiyona bağlı olarak fenalaşıp yakınlarının yardımı ve ambulansla Bodrum’un Ortakent-Yahşi Beldesi’ndeki Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılan Türkan Sabancı’nın tedbiren yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Sabancı’nın aşırı sıcaklardan etkilenmiş olabileceği belirtildi.
 
Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan’ın bu akşam saatlerinde Türkan Sabancı’yı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Gödekmerdan, Hastane Başhekimi Dr. Aydın Aksu’dan Sabancı’nın rahatsızlığı ile ilgili bilgi aldı. 
 
Sabancı’nın tahlil ve tetkiklerinin yapıldığı, iki gün daha yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkartılarak bir süre müşahade altında tutulacağı öğrenildi. Sabancı’nın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
 

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