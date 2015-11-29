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Tahir Elçi'nin eşi: Bugün yurt dışına çıkış yasağı kalktı; Tahir artık özgür!

"Tüm faili meçhuller Tahir'i bağırlarına basacaklar"

29 Kasım 2015 13:11

Diyarbakır’da düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, “Tahir Elçi’yi orada binlerce faili meçhul karşılayacak” dedi. Elçi eşi için, "Bugün yurt dışına çıkış yasağı kalktı; Tahir artık özgür!" ifadesini kullandı.

ANF muhabiri Amed Dicle’nin twitter üzerinden aktardığına göre cenaze sırasında konuşan Elçi, “Tahir Elçi’yi orada binlerce faili meçhuller karşılayacak, tüm faili meçhuller Tahir'i bağırlarına basacaklar” dedi.

Elçi’nin kardeşi Ahmet Elçi, “Kardeşim ne ilk ve ne de son şehittir. Ama faşistler bilsin ki, Kürt halkı sonuna kadar direnecektir…” dedi.

Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Ahmet Özmen söz aldı; "Muşkusuz her ölüm acıdır, ancak bazı ölümler onurludur. Bazı ölümler dersir. Sadee meslek hayaktı değil, bu dünyadan ayrılışı da bizden koparılıp götürülüşü de bizler için gurur ve onur dersidir. Öğrencilik yıllarından beri insan hakları alanında mücadele eden, bu uğurda işkence gören Elçi'yi alçakça bir saldırı sonucunda kaybettik.."

 

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