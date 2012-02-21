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'The Walking Dead' dizisine Türk zombi aranıyor

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran zombi dizisi “The Walking Dead”in üçüncü sezonunda bir Türk de rol alacak.

21 Şubat 2012 03:50

T24- Tüm dünyada izlenme rekorları kıran zombi dizisi “The Walking Dead”in üçüncü sezonunda bir Türk de rol alacak. Zombiyi oynayacak Türk, dizinin Facebook Türkiye sayfasında yapılacak yarışmayla belirlenecek.

Yayınlandığı tüm ülkelerde ilgiyle izlenen “The Walking Dead” (Yürüyen Ölüler) dizisinin ikinci sezonu, geçtiğimiz pazar günü D-Smart’ta yayın yapan FX kanalında ekrana gelmeye başladı. Dizi ekibi, dizinin Türk hayranlarına bir de sürpriz hazırladı.

Ekip, Facebook Türkiye sayfası üzerinden yapacakları yarışma ile belirlenecek bir Türk’ü üçüncü sezonda zombi rolünde oynatacaklarını açıkladı. ABD’de gösterildiği AMC kanalında izlenme rekorları kıran ve bölüm başına 10 milyon kişiyi ekrana toplayan “The Walking Dead”in başrol oyuncusu Andrew Lincoln de New York’ta Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, Şerif Rick Grimes rolünü nasıl aldığını ve çocukken geldiği Türkiye’de neler yaşadığını anlattı.

Zombi gibiydim ama...

Biri erkek (2), diğeri kız (4) iki çocuğu olan Andrew Lincoln, “Bu diziyle kariyerimde müthiş bir zıplama yaptım. Belki de ömrüm boyunca dizideki Şerif Rick karakteriyle hatırlanacağım. Ama çocuklarım bu dizileri asla izleyemeyecek” dedi. Lincoln, dizideki rolü nasıl aldığını da şöyle anlattı: “Yeni doğan bebeğimiz yüzünden iki hafta boyunca uykusuzdum ve adeta bir zombiye dönüşmüştüm. Eşimle ‘Zombileştik’ diye şakalaşıyorduk. Tam o günlerde AMC’den aradılar ve bu rol için görüşmek istediler. Buluştuğumuzda yüzüme bakıp ‘Tamam, aradığımız oyuncu sensin’ dediler. Zombi gibiydim ama zombi rolü vermediler.”

5 yaşındayken Türkiye'ye geldim

İngiliz olduğu halde Amerika’nın güneyindeki bir kovboy kasabası şerifini başarıyla canlandıran Andrew Lincoln, henüz 5 yaşındayken Türkiye’ye geldiğini de söyledi. Babasının Türkiye’de iş yaptığı Atilla isimli bir Türk’ün Marmaris’teki yazlığında bir hafta geçirdiklerini anlatan Lincoln, “Ailem Marmaris’i çok sevmişti. Hava çok sıcak ve her yer çok güzeldi. Orada bir Türk şekerlemesini çok sevmiştim, sürekli yediğimi hatırlıyorum” dedi.

 

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