-"Zombi"ler Wall Street protestocularına özendi WASHINGTON (A.A) - 23.10.2011 - Cadılar Bayramı dolayısıyla sokağa dökülen Amerikalı ''zombiler'', Wall Street protestocularına özenip başkent Washington'u ''işgal'' etti, slogan ''çalıp'', ''Yüzde 99 ölüyüz'', ''Yüzde 1 ölüler, yüzde 99'u yer'' gibi esprili pankartları taşıdı. Cadılar Bayramı'nın renkli ve çılgın eğlencelerine her yıl olduğu gibi bu yıl da katılan Amerikalılar, başkentte ''zombi yürüyüşü'' yaptı. 7'den 77'ye birbirinden kanlı ve ürkütücü kostümlere bürünen Amerikalı zombilerin bu yılki hedefi ise Wall Street protestocuları gibi Washington'ı ''işgal etmek'' oldu. Protestocuların çok popüler hale gelen ''Biz yüzde 99'uz'' sloganından esinlenen ''zombiler'', ''Yüzde 99 ölüyüz'', ''Yüzde 1 ölüler, yüzde 99'u yer'', ''Elm Street'i işgal et'', ''Zombiland'ı işgal et, biz yüzde 99'uz'' gibi esprili pankartlar taşıdılar. Mezardan çıkmış eli kanlı gelinlerden beyin yiyen hortlaklara, kardeşinin kafasını yiyen çocuk zombiden kafasına bıçak saplanmış zombiye, yaratıcılıkta sınır tanımayan Amerikalılar, meraklı bakışlar altında restoranların bulunduğu caddelerde yürüdü, çevredekilerle fotoğraflar çektirdi. Film karelerini aratmayacak sahneler yaratan ''zombi Amerikalılar'' bazı arabaları durdurup ''saldırdı'', restoranların camlarına vurarak insanları ''korkuttu''. ''Zombi avcıları'' zaman zaman zombilere müdahale etse de kalabalığa üstün gelemedi. Bazı Amerikalıların köpeklerine bile zombi kostümleri giydirdiği görüldü. Zombiler, kendileriyle röportaj yapmak isteyen muhabirleri de korkuttu.