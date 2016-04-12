Türk-Yunan derneklerinden 'Kültürler Birbirine Bakıyor' söyleşisi

Defne ve Dafni Türk-Yunan Dernekleri tarafından "Kültürler Birbirine Bakıyor" konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide, İstanbul'da kurulması planlanan "Ortak Kültür Müzesi" projesi tartışılacak.

Atina İstanbullular Derneği'nden Prof. Dr. Nikos Uzunoğlu, Defne Derneği'nden Prof. Dr. Cengiz Aktar ve Prof. Dr. Ferda Keskin ile Dafni Derneği'nden Anestis Vasilakeris'in katılıcağı söyleşi 14 Nisan 2016 Perşembe günü Galata Rum Okulu'nda saat 18.30'de gerçekleştirilecek.

İki dilde gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili olarak yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Defne - Dafni dernekleri 12 sene boyunca Türkiye ve Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve Almanya'da düzenledikleri 'Dostluk Festivalleri' ile barışa köprüler kurdular. Bu festivallerde iki ülkenin tanınmış akademisyen, sanatçı, gazeteci, yazar ve diplomatları yer aldı. Dafni ve Dafni Dernekleri gerçekleştirdikleri etkinliklerle halklar nezdinde saygın ve özel bir yer edindiler.

"Dafni ve Defne Dernekleri yıllardır oluşturduğu birikimi ve güveni daha kalıcı bir projeyle taçlandırmaya karar verdi. Atina İstanbullular Derneği ile birlikte hayata geçirilecek bu kalıcı proje Ortak Kütür Müzesi olacak. Ege'nin iki yakasında yaşayan halkların ortak kültürlerini hem genç kuşaklara taşıyacak olan bu proje aynı zamanda bu alanda çalışma yapacak bilim insanlarına kaynak olacak. Modern müzecilik anlayışıyla gerçekleştirilecek bu proje gastronomiden müziğe, danslardan edebiyata kadar geniş bir alanı kapsamayı hedefliyor."