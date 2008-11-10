Türk yönetmene Romanya'dan ödül

Yönetmen Necati Sönmez'in "İbret Olsun Diye" adlı belgeseli, Romanya'da düzenlenen "DocumFest-Uluslararası Belgesel Film Festivali"nde özel mansiyon ödülü kazandı.



Romanya'nın Temeşvar kentinde düzenlenen festivalde, Necati Sönmez'in yönettiği "İbret Olsun Diye" adlı belgesel film, "yaratıcı belgesel" dalında yarışan 28 film arasında özel mansiyon ödülüne layık görüldü.



Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle ZeZe Film yapımcılığında gerçekleşen belgesel, Türkiye'deki ölüm cezası uygulamalarını, yaşanmış vakalar ve mahkumların son mektupları üzerinden insani bir perspektifle ele alıyor.



Uluslararası İpek Yolu Film Festivali'nde "En İyi Belgesel Ödülü (Altın Karagöz)", Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ise ikincilik ödülü kazanan "İbret Olsun Diye", bugüne kadar Sidney, Selanik, Montpellier ve Cine Pobre gibi saygın festivaller dahil olmak üzere 15'i aşkın ülkede gösterildi.



Belgesel film, önümüzdeki günlerde de İstanbul'da 1001 Belgesel Film Festivali'nde seyirciyle bir kez daha buluşacak.