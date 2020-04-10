Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel: Beş ile sokağa çıkma yasağı gelebilir

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bulaşıcılığı önlemek için sıkı önlemler alınması gerektiğini belirterek, “Belki tüm Türkiye’de değil ama vakaların en çok görüldüğü beş ilde sokağa çıkma yasağı olabilir" dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberin göre, Koronavirüs salgınının pik noktasının nasıl gerçekleşeceğini bilmediklerini ifade eden Prof. Dr. Cinel, "Yavaş yavaş hastaneler ve dolayısıyla yoğun bakımlar doluyor. Bir taktik ile olası büyük dalgaya hazırlık yapılıyor; yeni yoğun bakım yatakları devreye sokuluyor, yeni hastane binalarının kısım kısım açılması planlanıyor. Ne var ki dalganın boyutunun ne olacağı, pik noktasının nereye varacağı belli değil, Fransa’da bir günde 1400 kişi öldü. İkinci dalganın gelme olasılığı da söz konusu olabiliyor” ifadelerini kullandı.

MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 24 ameliyathanenin 14’ünün vakaların artması durumunda yoğun bakım olarak kullanılmak üzere ayrıldığını anlatan Cinel, birincil hedefin “bulaşıcılığı” önlemek olduğunu vurguladı.

"Yoğun bakım yatak ve solunum cihazından ibaret değildir"

Prof. Dr. Cinel, yoğun bakımın yatak ve solunum cihazından ibaret olmadığını belirterek “Yoğun bakım bir ekip işidir. Yalnızca yoğun bakım ekibinin sağlığını korumak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmak da çözüm olamayabilir; ‘yoğun bakımların akılcı kullanımının’ ön plana çıkarılması bu gibi olağanüstü pandemi günlerinde şarttır. İllerde yoğun bakım ekipleri kurulmalı. Bu ekipler, Covid-19 dışındaki yoğun bakım hastalarını özel hastanelere tahliye edebilir” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Koronavirüs'ün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor; gerileme görülmezse büyükşehirlerde tedbirler artırılacak