Koronavirüs'ün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor; gerileme görülmezse büyükşehirlerde tedbirler artırılacak

Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde tüm dünyada 90 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19), araştırmalara göre Türkiye'de yüzde 60’ının İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldı. 31 şehre giriş çıkış yasağının başlama tarihinden itibaren Covid-19’un kuluçka dönemi 12 Nisan Pazar günü sona eriyor.

Gerileme görülmediği takdirde büyükşehirlerde önlemlerin artırılması konuşulurken, bu kapsamda her şehre farklı izolasyon, pazarların kapatılması, birkaç sektör hariç sokağa çıkma yasağının uygulanması gündemde.

Sokağa çıkışlar daha da kısıtlanabilir; pazar yerleri kısmen veya tamamen kapatılabilir

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yeni önlemler olarak büyükşehirlerde gıda, enerji, sağlık gibi sektörler hariç sokağa çıkışların yasaklanması, şehir karantinalarının uygulanması, her şehre farklı izolasyon belirlenmesi, pazar yerlerinin tamamen kapatılması veya belli bölgelere izin verilmesi tartışılıyor.

Esnek çalışma sonlandırılabilir

Kamu kurumlarında başvurulan esnek çalışmanın tamamen sonlandırılması da tartışılan başlıklar arasında bulunuyor.

Organizasyon yapanlar belirlenecek alanlarda karantinaya alınabilir

Özellikle hizmet sektöründe çalışan ancak izinli sayılan 20-35 yaş grubunun sürekli dışarıda olduğu ve gruplar halinde organizasyonlar yapması göz önünde tutularak, Sağlık Bakanlığı’nın dijital olarak telefonla takip sistemini getirmesinin ardından, bunun da ihlal edilmesi durumunda farklı önerileri dile getiriliyor. Bu kişilerin, öğrenci yurtları gibi özel olarak belirlenecek alanlarda karantinaya alınması öneriliyor.