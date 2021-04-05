Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Ciner: Mutasyonun etkisiyle yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor, virüs bir dakikada bulaşıyor

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ciner, Koronavirüs'ün mutasyona uğramasıyla yoğun bakıma daha ağır hastaların hattığını söyleyerek, "Mutasyonlu virüs daha çok organ tahribatına yol açıyor" dedi. Ciner, virüsün bir dakikada bulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı illere göre haftalık vaka dağılımının ardından, uzmanlar durumun ciddiyetini vurguladı ve "Kalabalık ortamlarda çift maske takın, oradan ayrılınca üsttekini çıkarıp atın. Kapalı mekanlarda başkalarıyla yan yana gelmemeye özen gösterin" önerilerinde bulundu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Ciner “Mutasyonun etkisiyle artık yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor. Mutasyonlu virüs daha çok organ tahribatına yol açıyor. Aşılanan kesim çıktığında, 50-65 yaş arasında daha çok hasta geliyor. Eskiden virüs daha yavaş bulaşıyordu. Şimdi daha hızlı bulaşıyor. Bu nedenle 'Bir dakikada bulaşıyor' diyorum. Bunu dememin sebebi, virüsün bulaştırıcılığının artmasının tanımını yapıyorum. Bu bir betimleme. Ramazan ayında gerekli tedbirler alınacak ama o zamana kadar bir hafta 10 günlük süre var. Bu sürede vakaların artış hızı böyle devam ederse, kaotik bir ortam oluşacak" değerlendirmesini yaptı.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da "Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli ancak kalabalık ortamlarda (toplu taşıma gibi) çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkarıp atmak gerekiyor. Mutant virüs nedeniyle daha kısa sürede bulaş söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kapalı mekanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı" uyarısında bulundu.